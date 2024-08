Isabel Hinz: Aus diesen Filmen & Serien kennst du die "Spreewaldklinik"-Darstellerin

In "Die Spreewaldklinik", dem neuen Vorabend-Highlight in SAT.1 und auf Joyn, spielt Isabel Hinz die wichtige Rolle der Krankenschwester Nico. Gut möglich, dass dir die Schauspielerin bekannt vorkommt. Denn sie spielte bereits eine andere Dauerrolle.

In den Folgen 7474 bis 7590 war Isabel Hinz (Jahrgang 1996) in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Tischlerin Gina Wallenberg zu sehen. Noch sind die 127 Folgen ihr "Dauerrollen-Rekord". Aber das Engagement in "Die Spreewaldklinik" könnte das toppen.

Für die Schauspielerin, die in Hamburg geboren wurde und in Buchholz in der Nordheide am nördlichen Rand der Lüneburger Heide aufwuchs, ist "Die Spreewaldklinik" ein neuer Höhepunkt in einer sich stetig entwickelnden TV-Karriere.

Ihr Filmdebüt gab Isabel Hinz noch vor dem Abitur

In der Schule fand Isabel über die Theaterwerkstatt zum Schauspiel und engagierte sich bei mehreren Theater- und Musicalproduktionen im Veranstaltungszentrum "Empore Buchholz". Noch vor dem Abitur (2016) am Albert-Einstein-Gymnasium in ihrer Heimatstadt gab sie im Fernsehfilm "Arnes Nachlass" an der Seite von Jan Fedder ihr Debüt vor der Kamera.

Ab 2017 tauchte sie dann regelmäßig im Fernsehen auf. Dem Fernsehfilm "Ellas Baby" mit Benno Fürmann folgten Episoden-Rollen in den Serien "Unter anderen Umständen", "SOKO Wismar", "Morden im Norden" und "Notruf Hafenkante". Auch den "Tatort" hat sie schon im Lebenslauf stehen, 2019 drehte sie mit Maria Furtwängler die Folge "Krieg im Kopf".

Isabel Hinz ist ein Multitalent

Isabel ist aufgrund ihrer Hobbys und Talente vielseitig einsetzbar. Sie bekam ab dem zwölften Lebensjahr Schauspiel- und Gesangsunterricht (Stimmlage Mezzosopran), spielt gut Querflöte. Daneben ist sie vor allem ein Sportfreak. Sie spielt Badminton und Tennis, kann reiten, hat sogar Grundkenntnisse im Boxen und wird als "professionelle" Skiläuferin eingestuft - recht erstaunlich für jemanden, der im flachen Niedersachsen groß wurde. Derzeit lebt sie zwar in Berlin, aber da hat's auch keine schneebedeckten Berge.

Zudem kennt sie sich im Hip-Hop- und Dancehall-Tanz aus. Ein Multitalent. Es ist anzunehmen, dass sie (und ihre Serienrolle Nico) in der "Spreewaldklinik" für mächtig Wirbel sorgen werden. Ab 29. August könnt ihr es erleben. Dann startet die neue Serie in SAT.1 und auf Joyn.