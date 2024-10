"Die Spreewaldklinik": Warum die neue Arzt-Serie mit Muriel Baumeister echt sehenswert ist

Nach dem Abschied von "Die Landarztpraxis" geht's direkt weiter: Die "Die Spreewaldklinik" öffnet ihre Türen! Die neue Krankenhausserie verspricht Spannung und Drama und tritt in die Fußstapfen des Erfolgs von Caroline Frier als Dr. Sarah König. Hier erfährst du alles, was das neue Vorabend-Highlight zu bieten hat!

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Die Spreewaldklinik" löst "Die Landarztpraxis" ab

Nachdem "Die Landarztpraxis" nach zwei Staffeln und 120 Folgen nun vorerst pausiert, übernimmt jetzt "Die Spreewaldklinik" in SAT.1 den Sendeplatz von Montag bis Freitag um 19 Uhr. Alle Folgen gibt es auch auf Joyn und im Abonnement von Joyn PLUS+ sogar bis zu einer Woche im Voraus.

Darum geht es in "Die Spreewaldklinik"

Im Zentrum der zunächst 80 Folgen steht Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung). Lea ist aus Hamburg in den Spreewald im Südosten Brandenburgs zurückgekehrt. Aber nicht, um die landschaftliche Idylle oder die legendären Spreewald-Gurken zu genießen, sondern um nach ihrer Tochter zu suchen, die sie vor 20 Jahren zur Adoption freigegeben hatte.



Im Spreewald angekommen, nimmt Lea eine Stelle als Chirurgin in der Spreewaldklinik an. Neben der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit bezüglich ihrer Tochter und deren leiblichem Vater, muss sie sich also auch im neuen Job beweisen, denn sie hat eine Zeit lang nicht mehr praktiziert. Da bleibt die Frage: Wie werden die gestandenen Spreewalder:innen auf die neue Kollegin reagieren?

Anzeige

Anzeige

Das sind die Stars aus "Die Spreewaldklinik"

Hauptakteur:innen neben Hauptfigur Dr. Lea Wolff sind ihr Jugendfreund Paul Menke (Daniel Scholz), der sich schnell als leiblicher Vater von Leas Tochter erweist. Allerdings ist die Wiedersehensfreude nicht sonderlich groß. Paul hat seiner Familie, vor allem Ehefrau Doreen (Jessica Walther Gabory), die gleichzeitig Verwaltungschefin im Krankenhaus ist, nämlich vieles verschwiegen.



Muriel Baumeister schlüpft in die Rolle der Klinikchefin Dr. Barbara Berg, die Lea in ihr Team aufnimmt und große Stücke auf sie hält. Doch nicht jede:r im Krankenhaus teilt ihre Begeisterung: Dr. Gregor Wemuth (Karsten Speck) begegnet der Neuen mit Misstrauen und lässt seine Skepsis deutlich spüren. Ganz anders hingegen Dr. Erik Behrens (Daniel Buder), der Lea freundlich und offen empfängt.



Auch mit Krankenschwester Nico (Isabel Hinz) versteht sich Lea auf Anhieb richtig gut. Allerdings gibt es da gleich in den ersten Folgen eine gewaltige Überraschung.

Anzeige

Anzeige

Wo wird die Serie "Die Spreewaldklinik" gedreht?

"Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Serie", betonte SAT.1-Senderchef Marc Rasmus. Denn "Die Spreewaldklinik" wird tatsächlich vor Ort im Spreewald und in einer echten Klinik gedreht, der Spreewaldklinik Lübben. Lübben liegt rund 100 Kilometer südöstlich von Berlin und hat als Kreisstadt des Landkreises Dahme-Spreewald in der Niederlausitz rund 14.000 Einwohner:innen.

"Wir zeigen den Spreewald so schön, wie er ist!"

Team und Cast fühlen sich vor Ort pudelwohl. "Wir wurden überall in Lübben und der Umgebung äußerst freundlich aufgenommen. Der Spreewald ist einfach herrlich. Hier macht uns die Arbeit Spaß", meinte Hauptdarstellerin Sina-Valeska Jung gegenüber "spreewald-info.de".



Das ist kein Wunder, denn die Auen- und Moorlandschaft, ausgewiesen als historische Kulturlandschaft, ist eines der beliebtesten Reiseziele Brandenburgs. SAT.1-Senderchef Rasmus: "Die Serie zeigt den Spreewald, wie ihn nur wenige Menschen kennen: lebensfroh, hell, mit unberührter Natur - ein wahrer Sehnsuchtsort." Und somit ganz anders, als es bisher hier gedrehte und handelnde TV-Formate zeigten, wie etwa die Krimi-Reihe "Spreewaldkrimi", die vorwiegend düster daherkommt.