Die schönsten WhatsApp-Grüße zum Muttertag: Kostenlose Bilder und Motive zum Verschicken

Am 14. Mai ist Muttertag! Passend dazu solltest du deiner Mama nicht nur ein kleines Geschenk aussuchen, sondern ihr auch von Herzen Danke sagen. Neben einem Besuch oder einem Telefonat eignet sich auch ein kleiner WhatsApp-Gruß sehr gut. Hier findest du 10 tolle Ideen und Motive zum Muttertag, die du einfach screenshotten und verschicken kannst.

WhatsApp-Gruß zum Muttertag: schlicht, aber liebevoll

Wer kein Fan von Gedichten und Sprüchen ist, kann auf einen dezenten Muttertags-Gruß zurückgreifen. Letztendlich steht hier der wichtigste Satz des Tages im Vordergrund: "Alles Gute zum Muttertag!". Verschicke diesen Gruß am besten direkt morgens an deine Mama. So freut sie sich direkt nach dem Aufstehen über deine Nachricht.

Bald ist Vatertag: Das sind die schönsten WhatsApp-Grüße zum Vatertag. Du bist auf der Suche nach einem Vornamen für dein Kind? Dann sind skandinavische Kindernamen genau das richtige für dich, denn die klingen modern und stilvoll. Auch interessant: Pfingsten 2023: Das sind die besten kostenlosen Bilder und Sprüche zum Versenden.

Selbst ein dezenter Gruß drückt echte Wertschätzung aus. © Pixabay; Katharina Heine

Neben einem Gruß an deine Mama kannst du natürlich allen anderen Müttern am 14. Mai einen schönen Muttertag wünschen. Diesen Muttertags-Gruß kannst du in WhatsApp-Gruppen schicken, zum Beispiel in eine Familien- oder Freundesgruppe. Wenn du allen Mamas aus deinen WhatsApp-Kontakten einen schönen Tag wünschen willst, empfiehlt es sich, diesen Gruß in deinen WhatsApp-Status zu packen. So sehen wirklich alle deinen Gruß - und alle Mamas freuen sich.

Wir sagen an alle Mamas: Habt einen wunderschönen Muttertag! © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Muttertag: mit einem Reim

Über ein kleines Gedicht oder einen Reim freut sich doch jede:r - vor allem aber deine Mama, wenn du ihr einen zum Muttertag schickst. Neben langen Gedichten kannst du auch auf einen kleinen, aber feinen Reim zurückgreifen. Er bringt deine Mama bestimmt zum Schmunzeln und leitet den Muttertag perfekt ein.

Ein kleiner Reim zum Muttertag zaubert sicher ein Lächeln auf das Gesicht deiner Mama. © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Muttertag: mit einem Spruch

Wenn du eher auf einen Reim verzichten willst und trotzdem deiner Mama mit ein paar Worten einen schönen Muttertag wünschen möchtest, lohnt es sich, einen Muttertagsspruch rauszusuchen. Hier kannst du auch gerne etwas emotionaler werden und deiner Mama sagen, wie lieb du sie hast. Am Ende ist die eigene Mama doch immer die BESTE!

"Meine Mama einfach toll!!" - zeige das mit einem schönen WhatsApp-Gruß. © Pixabay; Katharina Heine

Mit einem anderen Spruch zeigst du deiner Mama, wie wichtig sie für dich ist. Vom morgendlichen Aufwecken bis hin zum beistehenden Trösten: Mamas sind einfach immer für einen da und absolut unersetzbar. Schicke diesen WhatsApp-Gruß an deine Mama und schreibe in einer persönlichen Nachricht dazu, wofür du ihr von Herzen dankbar bist. Blicke auf persönliche Erinnerungen oder lustige Momente mit deiner Mama zurück und versüße ihr somit den Morgen.

Ein WhatsApp-Gruß mit Muttertag mit einem Spruch geht einfach immer. © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Muttertag: Flower-Power

Unsere Mamas sind doch bestimmt alle Liebhaberinnen von schönen Blumen. Am besten ist es natürlich, wenn du deiner Mama einen schönen Blumenstrauß vorbeibringst oder ihr einen nach Hause liefern lässt. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, kannst du auch auf einen WhatsApp-Gruß mit schönen Blumen zurückgreifen. Auch wenn diese Blumen letztendlich nicht bei deiner Mama auf dem Tisch stehen können, wird sie sich trotzdem darüber freuen.

Blumen zum Muttertag sind eine schöne Geste. © Pixabay; Katharina Heine

Im Clip: Der perfekte Blumenstrauß zum Muttertag

WhatsApp-Grüße zum Muttertag: lustige Sprüche

Ein bisschen Spaß muss sein. Wenn du deiner Mama einen schönen Muttertag wünschen und sie zum Lachen bringen willst, kannst du auf lustige WhatsApp-Grüße zurückgreifen. Zusätzlich ist es auch immer schön, sich an lustige Momente mit deiner Mama zurückzuerinnern. Schreibe ihr ein Ereignis, bei dem du immer wieder lachen musst, wenn du daran denkst. Und eines ist sicher: Deine Mama wird darüber auch kichern müssen.

Mit einem lustigen WhatsApp-Gruß erfreust du deine Mama zum Muttertag. © Adobe Stock/vadymstock; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Muttertag: bedeutungsvoll und individuell

Superheldin, Alleskönnerin und Beschützerin - das sind nur wenige Bezeichnungen, die unsere Mamas perfekt beschreiben. Mit einem WhatsApp-Gruß, der zeigt, welche Bedeutung eine Mama für uns hat, machst du ihr eine große Freude. Diesen WhatsApp-Gruß kannst du auch ausdrucken und mit einem persönlichen Bild in einem Bilderrahmen verschenken. So wünschst du deiner Mama einen schönen Muttertag und hast gleichzeitig auch ein tolles Geschenk.

Mamas sind wahre Superheldinnen! Verschicke bedeutsame WhatsApp-Grüße zum Muttertag. © Katharina Heine

M-A-M-A. Dieses Wort war bei vielen von uns das erste, das wir in unserem Leben ausgesprochen haben. Dabei kann jeder Buchstabe eine eigene Bedeutung haben. Zeige deiner Mama mit diesem WhatsApp-Gruß, was für tolle Eigenschaften sie immer wieder an den Tag legt. Wenn du kreativ bist und diesen WhatsApp-Gruß persönlicher machen willst, kannst du auch den Vornamen deiner Mama nutzen. Suche für jeden Buchstaben eine passende Eigenschaft heraus und verschicke diesen persönlichen Gruß an deine Mama.

Mamas haben viele tolle Eigenschaften. Zeige deiner Mama mit diesem WhatsApp-Gruß, welche sie auszeichnen. © Pixabay; Katharina Heine

WhatsApp-Grüße zum Muttertag: ein kleines Quiz

Neben Sprüchen und dezenten Grüßen freut sich deine Mama auch über einen eher außergewöhnlichen Muttertagsgruß: ein kleines Muttertags-Quiz. Verschicke dieses am besten in eure Familiengruppe. Das Prinzip ist ganz einfach. Jede Person antwortet auf die einzelnen Fragen. Am Ende entscheidet eure Mama, wer die meisten richtigen Antworten hat und eure Mama am besten kennt. Die Verliererin oder der Verlierer kann dann zum Beispiel beim nächsten Familienessen die Rechnung übernehmen oder beim Besuch das nächste Mal die Spülmaschine aus- und einräumen.

Wer kennt Mama am besten? Finde es mit diesem Quiz über WhatsApp heraus. © Pixabay; Katharina Heine

Am wichtigsten ist und bleibt es am Muttertag jedoch, Zeit mit deiner Mama zu verbringen. Sei es ein Telefonat oder ein Treffen - nutze den Tag, um Danke zu sagen und die Zeit auszunutzen, die im Alltag auf der Strecke bleibt. Neben einem gemeinsamen Spaziergang, sind es die kleinen Dinge, die sowohl dir als auch deiner Mama eine Freude bereiten.

Du bist eher Fan von Grußkarten zum Muttertag? Dann gibt es hier ein paar Ideen. Inspirationen für Gute-Nacht-Grüße per WhatsApp haben wir auch für dich.