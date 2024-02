Frühjahrsputz im Handumdrehen: So kannst du mit Apfelessig reinigen

Wer hätte gedacht, dass Apfelessig nicht nur Speisen verfeinert, sondern auch perfekt zum Putzen, Reinigen und Desinfizieren ist? Das hat bereits Oma gewusst und diesen Haushalts-Hack an uns weitergegeben! Hier sind unsere Tipps, wie Apfelessig dir am besten im Haushalt helfen kann.

Selbermachen: Allzweck-Reiniger aus Apfelessig

Das Multitalent, das aus vergorenem Apfelwein entsteht, ist ein hervorragendes Hausmittel zum Putzen. Chemische Reinigungsmittel schaden der Umwelt und der Gesundheit. Apfelessig ist schadstofffrei und sogar für Allergiker geeignet. Dabei ist das Naturprodukt biologisch leicht abbaubar und trotzdem wirksam gegen Kalk und Fett. Um den natürlichen Haushaltsreiniger selbst herstellen, löse einen Teil Essig in neun Teilen Wasser auf.

Rezept für einen duftenden Universalreiniger mit Apfelessig:

Die Schalen von Zitrusfrüchten in ein verschließbares Glas geben. Mit Apfelessig auffüllen und zwei Wochen lang ziehen lassen. Danach im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen. In eine Sprühflasche abfüllen. Fertig!

Tipp: Zum Reinigen von Oberflächen den Apfelessig einfach auf die betroffenen Stellen sprühen und mit klarem Wasser sauber wischen. Bei hartnäckiger Verschmutzung die Mischung vorher zehn Minuten lang einwirken lassen.

Zum Reinigen der Küche

In der Küche entfernt Apfelessig Fett und anderen Schmutz auf Arbeitsflächen und dem Boden und lässt sie anschließend wieder glänzen. Zudem wirkt er antibakteriell, weshalb er sich besonders gut als Putzmittel in der Küche eignet.

Achtung! Apfelessig niemals auf Marmor, Naturstein, Schiefer oder Granit anwenden. Die Säure des Essigs kann diese natürlichen Materialien beschädigen. Genauso ist Vorsicht beim Putzen von Fugen geboten. Bei Küchenoberflächen aus anderen Materialien, wie Keramik oder Edelstahl, ist der Apfelessig eine gute Alternative zu chemischen Reinigern.

Zum Reinigen der Waschmaschine

Flecken, schlechte Gerüche und Keime in Textilien können mit Apfelessig entfernt werden. Dafür einfach einen Schuss davon ins Weichspülerfach geben. Außerdem ist Apfelessig ein hervorragender Waschmaschinen-Reiniger. So geht’s:

Für die Dosierung in das Fach für das Waschpulver etwa 200 ml Apfelessig füllen und einen normalen Waschgang starten – natürlich ohne Wäsche. Eine Verdünnung mit Wasser ist hier nicht notwendig, weil Apfelessig höchstens aus 5 % Essigsäure besteht.

Mit Apfelessig lassen sich auch hartnäckige Verkalkungen in der Waschmaschine lösen. Dafür den Waschgang vor dem Abpumpen unterbrechen, und das Wasser in der Maschine etwa zwei Stunden oder über Nacht stehen lassen. Zum Abpumpen den Waschvorgang wieder starten.

Bedenken, dass Gummidichtungen beim Reinigen mit Apfelessig angegriffen werden, sind unbegründet, da Apfelessig nur sehr gering mit Essigsäure verdünnt ist.

Zum Entfernen von hartnäckigem Kalk im Bad

Kalkablagerungen auf Bad-Armaturen, im Waschbecken, auf Fliesen oder in der Dusche lassen sich mit Apfelessig problemlos entfernen. Dafür die Flächen mit der Apfelessig-Mischung einsprühen und 15 bis 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem Schwamm und klarem Wasser abspülen. Mit einem Tuch trockenwischen und die Flächen zum Strahlen bringen. Auch Abflüsse und Toiletten werden dank Apfelessig gründlich sauber.

Zum Putzen von Schuhen

Die Lieblingsschuhe aus Glattleder haben hässliche Flecken, müffeln unangenehm oder sind glanzlos? So werden sie wieder schön:

Um Flecken zu entfernen, ein wenig Apfelessig auf ein weiches Tuch geben und damit über den Fleck wischen. Abschließend die Schuhe noch einmal polieren – und sie sehen wieder wie neu aus.

Gegen schlechten Geruch im Schuh den Apfelessig im Verhältnis 1:2 mit Wasser mischen und in eine Sprühflasche füllen. Die Schuhe mit der Mischung besprühen und einwirken lassen. Der Apfelessig neutralisiert den Geruch und lässt die Schuhe nach kurzer Zeit wieder angenehm riechen.

Glattlederschuhe bekommen wieder neuen Glanz, wenn sie mit einem weichen Tuch, das mit etwas Essig befeuchtet ist, poliert werden. Tipp: Als zusätzlichen Glanzverstärker etwas Olivenöl dazugeben.

Zum Säubern von Teppichen

Wie ärgerlich, wenn der Teppich einen hässlichen Fleck hat! Einen Versuch ist es wert, den Schmutz im Gewebe mit einer Mixtur aus Apfelessig und Salz zu entfernen. Dafür die Mischung auf die Schmutzstelle im Teppich geben und 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend die Reste ausbürsten und mit klarem Wasser entfernen. Tipp: Am besten am Teppichrand die Mischung vorher ausprobieren, um keine Farbveränderungen zu riskieren.

Zum Polieren von Haushaltsgeräten

Wasserkocher oder andere Haushalts- und Küchengeräte lassen sich mit Apfelessig reinigen, entkalken und wieder auf Hochglanz bringen. Selbst Eingebranntes in Töpfen lässt sich mit Apfelessig entfernen. Auch Schneidebretter oder Kochlöffel aus Holz kannst du mit Apfelessig einreiben und anschließend gut mit klarem Wasser abspülen.

Zum Neutralisieren von Gerüchen

Um schlechte Gerüche in der Wohnung loszuwerden, eignet sich eine frische Brise Apfelessig. Dafür den Apfelessig in eine Sprühflasche füllen und damit die betroffenen Bereiche bespritzen. Alternativ etwas Apfelessig auf einen Teller geben und in eine Ecke des Raums stellen. Nach ein paar Stunden hat sich der Gestank verzogen. Selbst im Kühlschrank funktioniert dieser Trick gegen schlechten Geruch.

