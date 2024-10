Genialer Putz-Trick: Mit diesem Gewürz im Wischwasser glänzen Böden wie neu

Mit seinem süßlich-erdigem Geschmack und warmen Aroma verfeinert Zimt Speisen und Gebäck. Doch wer hätte gedacht, dass sich das exotische Gewürz auch hervorragend zum Saubermachen eignet? Was das Pulver im Wischwasser alles kann!

Ganz natürlich: Zimt wirkt antibakteriell

Wer lässt sich nicht vom sinnlichen Duft warmer Zimtschnecken anlocken? Seit Jahrhunderten wird das exotische Gewürz als Aroma eingesetzt. Vor allem im Herbst und Winter ist das Gewürz beliebt, das aus der Rinde des Zimtbaumes hergestellt wird. Dabei schmeckt und riecht es nicht nur fantastisch, sondern hat auch eine natürliche antibakterielle Wirkung. Kommt es im Haushalt als Reinigungsmittel zum Einsatz, kann Zimt bis zu 20 verschiedene Arten von Bakterien abtöten. Dabei ist das natürliche Reinigungsmittel mild zum Untergrund und der Fußboden ist anschließend weder klebrig noch verfärbt. So müssen sich Eltern auch keine Sorgen machen, wenn Kinder mit dem Zimt-Putzwasser in Kontakt kommen, da es absolut kindersicher ist.

Putzen mit Zimt: Das Gewürz ist ein echtes Wundermittel

Weiteres Plus: Zimt hält Schädlinge fern

Zimt wirkt als Putzmittel nicht nur natürlich antibakteriell, sondern kann zudem lästige Schädlinge wie Ameisen aus dem Haus vertreiben. Außerdem verbreitet das Gewürz beim Putzen einen angenehmen Duft in der ganzen Wohnung. Tipp: Wenn du Probleme mit Insekten hast, kannst du zusätzlich Zimtstangen an Terrassen- oder Balkontüren platzieren, um die Schädlinge fernzuhalten.

Auf einen Blick: Darum solltest du Zimt als Reinigungsmittel nutzen

Geruch: Wenn du deinen Fußboden mit Zimtwasser wischst, strömt anschließend ein angenehmer Duft durch die gesamte Wohnung.

Sauberkeit: Kommt Zimt beim Putzen zum Einsatz, werden dabei zahlreiche Bakterien vernichtet, die sich in deiner Wohnung angesammelt haben.

Insekten: Auf Ameisen und ihre Artgenossen wirkt der Geruch von Zimt abschreckend. Auch Mäuse und Ratten können damit ferngehalten werden.

Natürlich: Gegenüber chemischen Putzmitteln ist Zimt nicht schädlich und völlig unbedenklich für Kinder.

Mild: Zimt ist ein sanftes Reinigungsmittel, strapaziert die Oberflächen nicht und richtet auch keine Schäden an.

Zimt im Wischwasser: Die richtige Dosierung

Ob als Pulver, ätherisches Öl oder Zimtstange: Putzwasser mit Zimt lässt sich auf verschiedene Art erstellen.

Zimtpulver: Etwa einen Teelöffel Zimt mit ein paar Tropfen mildem Spülmittel ins warme Wischwasser geben. Wichtig: Den Zimt nicht direkt auf den Wischmopp geben. Auch die Dosierung einhalten - wird zu viel von dem Gewürz verwendet, könnte es Rückstände auf dem Boden hinterlassen!

Zimtstangen : Die benötigte Menge Wasser mit ein bis zwei Zimtstangen aufkochen und anschließend in den Wischeimer geben. So bleiben garantiert keine Rückstände vom Zimt auf dem Boden zurück.

Ätherisches Öl: Soll die Lösung stärker sein, eignet sich ätherisches Zimtöl. Davon etwa zwanzig Tropfen ins Wasser geben.

So wendest du den Zimt-Putztrick an:

Putzwasser mit Zimt in der richtigen Dosierung vorbereiten. Boden wie gewohnt wischen und im Anschluß einfach trocknen lassen, bevor er wieder benutzt wird. Es wird empfohlen, den Boden einmal die Woche mit Zimtwasser zu wischen.

Extra-Tipp: Zimt in den Staubsaugerbeutel

Um den angenehmen Duft von Zimt in der gesamten Wohnung zu verbreiten, kannst du Zimtpulver auch in den Staubsauger füllen. Dafür einfach etwas Zimt in einen frischen Staubsaugerbeutel geben. Beim Saugen wird anschließend der Duft angenehm in den eigenen vier Wänden verströmt. Wichtig: Nur eine kleine Menge Zimt verwenden, um den Staubsauger nicht zu ruinieren!

Extra: Was Zimt noch alles kann:

Es gibt wohl kaum jemanden, der den Duft von Zimt nicht mag. Das exotische Gewürz schmeckt nicht nur gut, auch der Duft von Zimt sorgt für angenehmes Wohlbefinden. Hier mehr zu den positiven Eigenschaften von Zimt: