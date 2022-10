Gesunde Rezepte zum Abnehmen: Auf dieses Rezept schwört Friends-Star Jennifer Aniston

Kartoffeln in 3 – 4 mm dicke Scheiben schneiden. Kartoffeln und 3 EL Öl in einer Schüssel mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Kartoffelscheiben in einer heißen Grillpfanne portionsweise von beiden Seiten ca. 4 Minuten braten. Kartoffeln auf ein Backblech legen.