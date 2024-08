Zeit für einen Männer-Urlaub: 5 Ideen für einen Trip mit deinen Freunden

Urlaub mit den Kumpels: ein Erlebnis, das jahrelang noch für Gesprächsstoff sorgt. Wir haben die Top-Reiseziele für Sportler, Genießer und Party-Fans. Los geht's, Freunde!

Die besten Reiseziele für Abenteuer und Party

So sehr sie ihre Liebste, Kinder, Schwester und Mama lieben - manchmal möchten Männer gerne einfach mal unter sich sein. Frauen geht das natürlich genauso, aber an dieser Stelle widmen wir uns mal den "großen Jungs". Speziell für die gibt es beim Event-Anbieter Jochen Schweizer eine Reihe kleiner Alltags-Auszeiten, vom Auto-Zertrümmern über einen Gleitschirm-Tandem-Flug bis hin zum dreitägigen Survival-Training im Wald. Für alle, die auch weiter reisen wollen, hat das "Erlebnismagazin" einige Tipps für den perfekten Kumpels-Trip!

Wichtig: Diese Medikamente gehören unbedingt in die Reiseapotheke und daran erkennst du unseriöse Mietwagen-Anbieter im Urlaub! Oder: Wann Urlaub buchen am günstigsten ist - so kannst du dir viel Geld sparen!

Im Clip: Urlaub in Ägypten im Check

Entspannt feiern in Rotterdam

Für Party-Tiger ist Rotterdam in den Niederlanden ein Geheimtipp. In der ehemaligen Lagerhalle Fenix Food Factory etwa erwartet euch direkt am Wasser ein kleiner Food-Markt, auf dem die lokale Brauerei Craft-Bier direkt vom Fass ausschenkt. Als Grundlage empfehlen sich frische Sandwiches von Jordy's Bakery. Davor oder danach könnt ihr in einem Hot Tug, einer Art "Whirlpool in Bootsform", über die Kanäle schippern und dabei kühle Drinks genießen, bevor ihr euch ins Nachtleben stürzt. Eine gute Adresse für Electro-Fans: das Toffler in der City.

Sport an der französischen Atlantik-Küste

Du liebst Wassersport? Dann bist du im französischen Dorf Moliets-et-Maa an der Côte Basque genau richtig! Hier erwartet dich eines der coolsten Surfer-Paradiese Europas. Und abends? Da wird gefeiert, zum Beispiel in Hossegor bei Rock Food, wo euch gutes Essen, Live-Musik und Partys erwarten.

Abenteuer in Kanada

Für Outdoor-Fans ist eine Reise nach Kanada immer zu empfehlen. Ein guter Ausgangspunkt ist British Columbia. Von hier aus erreicht man eine Reihe toller Ausflugsziele, etwa den Johnston Canyon im Banff Nationalpark, wo es sich herrlich klettern lässt. In der Nähe des Lake Louise liegt außerdem ein wunderbares Skigebiet mit feinstem Tiefschnee. Oder vielleicht versucht ihr es ja mal mit Heli-Skiing?

Whisky-Tasting in Schottland

Dir ist mehr nach einem gepflegten Genießer-Urlaub? Wenn du und deine Freunde dazu noch Whisky-Fans seid, ist natürlich Schottland ein Traumziel! Von Edinburgh aus könnt ihr mit dem Zug nach Elgin, Keith oder Forres an der Küstenregion Speyside fahren: Hier erwarten euch rund 40 Whisky-Destillerien - eine weltweit einzigartige Brennerei-Dichte! Acht davon liegen auf dem Malt-Whisky-Trail, den ihr mit einer geführten Tour erkunden könnt - oder auf eigene Faust. Aber bitte zu Fuß und/oder mit dem Taxi, denn mit Whisky intus ist der Platz hinter dem Steuer tabu!

Strand-Partys auf Kreta

"Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde ..." Ein erfrischender Cocktail oder ein kühles Bier schmecken in der Sommer-Sonne aber natürlich auch wunderbar. Zum Beispiel auf Kreta: Tagsüber am weißen Sandstrand chillen, abends im Beach-Club feiern, herrlich! Zu den Top-Locations gehören Chersonissos, Malia und Rethymno im Norden der Insel. Wer keine Lust auf lange Wege hat, ist im Palm Beach Club in Chersonissos gut aufgehoben. Erst gemütlich Cocktails schlürfen, dann entspannt dinieren und anschließend Party machen: Das könnt ihr alles am selben Ort! Sollte euch nach ein paar faulen Tagen dann doch nach Action sein, bietet sich eine Motorrad-Tour auf der Insel an. Oder ihr erkundet eine der Gebirgsketten Kretas mit dem Mountain-Bike. Solche Urlaube kannst du optimal auf diese Art und Weise buchen: All-inclusive! Worauf man beim Buchen von Pauschalreisen achten sollte.

