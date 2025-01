Augsburg 2025: Die wichtigsten Events und Konzerte im Überblick

The Magical Music of Harry Potter, Luan Comedy Show und Sommer am Kiez - was ist in Augsburg 2025 wann geboten? Einen Überblick zu Konzerten, Comedy und Flohmärkten gibt es hier.

Konzerte und Musik-Shows in Augsburg

13.01.2025: Wishbone Ash - "The Wish List" Tour 2025

16.01.2025: A Life Divided - Best Time Tour 2025

17.01.2025: Caveman

17.01.2025: Jamaram - 25 Years Tour

19.01.2025: Heaven 17

19.01.2025: Eiskönigin 1 & 2 - Musik Show auf Eis

24.01.2025: Matthias Brandt und Jens Thomas

25.01.2025: Hell Boulevard - Requiem Tour 2025

05.02.2025: Ian Paice ft. Purpendicular - performing Classic Deep Purple

17.02.2025: Der Herr der Ringe & Der Hobbit - Das Konzert

18.02.2025: Donkey Kid

19.02.2025: Geoff Tate - The Big Rock Show Tour 2025

19.02.2025: Joya Marleen - falling in love Tour 2025

20.02.2025: ELVIS - Das Musical

23.02.2025: The Spirit of Freddie Mercury - 2025

28.02.2025: Notenlos

07.03.2025: Teuterekordz - Total Raus Tour 2025

08.03.2025: Die Nacht der Musicals

15.03.2025: Martin Schmitt

16.03.2025: GREOGORIAN - 25 Jahre Masters of Cant!

19.03.2025: Florian Paul & die Kapelle der letzten Hoffnung

28.03.2025: Strange Kind Of Women - European Purple Women Tour 2025

29.03.2025: STAHLZEIT - ZEITLOS 20 - Jubiläumstour

06.04.2025: JAS - Live 2025

22.04.2025: Bibi & Tina - Die außerirdische Hitparade 2025

23.04.2025: Kärbholz

24.04.2025: J.B.O. - Explizite Lyrik 2025

24.04.2025: soffie - Unterwegs Tour 2025

25.04.2025: Oimara mit Bande

26.04.2025: Leftovers

30.04.2025: 5. EHC Schlager-Nacht

30.04.2025: This is THE GREATEST SHOW! - Tournee 2025

30.04.2025: Dancing Queens & Band - ABBA Tribute Show

01.05.2025: Die Prinzen

02.05.2025: We Hate You Please Die

03.05.2025: Pietro Lombardi mit Band & Mike Singer

05.05.2025: Russ Ballard - Songs from the Warehouse - Tour 2025

13.05.2025: Anna Depenbusch & Kaiser Quartett

15.05.2025: Münchener Freiheit

15.05.2025: Akkordeonale 2025

18.05.2025: Laura Cox - Southern Hard Blues 2025

31.05.2025: Beatsteaks - Please Tour 2025

06. & 07.06.2025: Internationales Django Reinhardt Festival 2025

08.06.2026: the edge - the U2 tribute band

20.06.2025: Schandmaul - Sommer am Kiez 2025

24.06.2025: The Hooters - "45 Alive"

26.07.2025: Fiddlers Green - Sommer am Kiez 2025

27.06.2025: Dritte Wahl & Slime - Sommer am Kiez 2025

11.07.2025: Mr. Hurley & die Pulveraffen - Sommer am Kiez 2025

18.07.2025: Beyond The Black - Sommer am Kiez 2025

19.07.2025: Unantastbar & Artefuckt - Sommer am Kiez 2025

18.07.2025: Beth Harth

25.07.2025: tAKiDA - The Summer in Germany 2025

19.08.2025: The Magical Music of Harry Potter - Live in Concert

20.08.2025: The Music of Hans Zimmer & Others - A Celebration of Film Music

24.08.2025: The Baseballs - That's Alright Tour 2025

17.09.2025: Glenn Hughes - The Chosen Years

19.09.2025: Andreas Kümmert & The Electric Circus

10.10.2025: Rainhard Fendrich - 45 Jahre live

31.10.2025: Forever Young Rocknight Live 2025

23.10.2025: Kafvka

21. & 22.10.2025: The Sweet - The Full Circle Show 2025

09.11.2025: Ray Wilson - Genesis Classic