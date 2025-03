Landshut 2025: Überblick zu den wichtigsten Events der Stadt

14.02.25: "The Pighounds"

14.02.25: "The Pighounds"

07.03.25: "Graceland" "Simon and Garfunkel" Tribute Duo

07.03.25: "Graceland" "Simon and Garfunkel" Tribute Duo

19.03.25: „Umsonst und Drinnen" mit Galactic Lepus und Reflection Of Reality

19.03.25: „Umsonst und Drinnen" mit Galactic Lepus und Reflection Of Reality

28.07.25: LaSoNa OpenAir: The Magic of QUEEN

28.07.25: LaSoNa OpenAir: The Magic of QUEEN