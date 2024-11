Imans großer Moment in den Teamfights ist endlich gekommen! Die 23-Jährige wird von ihrem Coach Samu zuletzt ins Rennen geschickt und überwältigt das Studio mit ihrem Auftritt!

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Iman Rashay performt bei den Teamfights "The Code" von ESC-Gewinner Nemo und sorgt damit für den krassesten Auftritt der Folge.

Alles über ihren eindrucksvollen Auftritt erfährst du hier und kannst dir diesen oben im Clip ansehen.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

Anzeige

Anzeige

Iman Rashay: Das letzte Talent in Team Samu

Runde für Runde hat sie auf ihren Auftritt geduldig gewartet, und jetzt ist es endlich so weit: Iman darf auf die Bühne. Für Samu verlief die letzte Teamfight-Runde bisher sehr gut, denn bereits zwei seiner Talente - Loulia und Corinna - besetzen einen Hot Seat. Wird sich Iman den beiden anschließen können?

Doch bevor darüber entschieden werden kann, muss Iman einen ihrer Konkurrenten herausfordern. Wird es Marco oder Sebastian? Gemeinsam mit ihrem Coach entscheiden sie, gegen Marco aus Team Mark zu gehen. Der 27-Jährige wurde bereits einmal herausgefordert und verteidigte seinen Platz erfolgreich. Doch Samu ist siegessicher, denn für ihn ist die Kölnerin sein "Super-Ass".

Unfassbare Performance: Iman reißt das Publikum von den Stühlen

Bereits bei den Battles hat Iman ihre Vielfältigkeit unter Beweis gestellt. Mit ihrem Teamfights-Song will sie noch eine Schippe drauflegen. Sie singt "The Code" von Nemo - das Gewinner-Lied des diesjährigen Eurovision Song Contest. Ein Song, der die Genres Pop, Rap und Oper vereint und damit vielfältiges Können verlangt. Große Fußstapfen, in die Iman tritt.

Imans Battle mit Chris und Raphael: Sie rocken die Bühne mit Slipknot-Hit!

Doch das "The Voice"-Talent beweist schnell, dass sie diese ohne Probleme ausfüllen kann. Kaum hat die 23-Jährige die ersten opernhaften Töne angestimmt, ergreift das Publikum eine Welle der Begeisterung. Doch das ist erst der Anfang: Iman legt noch einen drauf und beginnt zu rappen. Das Studio wird von Jubelrufen und tosendem Applaus erfüllt.

Und auch die Coaches sind schlichtweg überwältigt. Yvonne steht mit offenem Mund da, Mark wirkt fassungslos, Kamrad schüttelt den Kopf, und Samu strahlt vor Begeisterung. Diesen Auftritt werden sie so schnell nicht vergessen!

Anzeige

Anzeige

Drei Hot Seats für Samu

Ihre mitreißende und imposante Performance wird mit Standing Ovations belohnt. Samu platzt förmlich vor Stolz und betont: "Diese Welt braucht deine Voice". Und selbst Mark, der eigentlich für sein Talent Marco kämpfen sollte, gesteht Iman: "Das war eine Final-Performance. Ich hatte dich nicht so krass auf dem Schirm, aber du bist gerade zur Favoritin geworden."

Damit lässt sich schon ahnen, wie sich der Voting-Block entscheiden wird. Samu schafft das, was bisher niemanden in den Teamfights gelungen ist und platziert ein drittes Talent auf einen der roten Stühle! In das Halbfinale zieht der Sänger schlussendlich mit zwei Talenten ein: Loulia und Iman.

Welche Talente schaffen es ins Finale bei "The Voice of Germany"? Das siehst du am Freitag in SAT.1 um 20:15 Uhr oder im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Hier geht's zum Livestream Joyn Am 29. November 2024 das Halbfinale live auf Joyn anschauen