12 Talente – 12 eigene Singles: Im Halbfinale treten die besten Talente von "The Voice of Germany" 2024 live auf. Etwas Neues von ihnen gibt es aber schon jetzt anzuhören. Denn alle haben einen eigenen Song veröffentlicht. Alle Infos gibt's hier.

Große Neuigkeiten: Die Talente bringen ihre eigene Single heraus!

Die Teamfights sind geschafft und alle sind nun voller Vorfreude auf das Halbfinale. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es jetzt bereits die eigenen Singles der zwölf Halbfinalist:innen zum Anhören! Egal wer von ihnen Gewinner:in von "The Voice" 2024 wird, sie haben damit jetzt schon Grund zur Freude. Und auch ihre Fans können sich freuen und die Songs in Dauerschleife hören.

Diese Talente haben es ins Halbfinale von "The Voice of Germany" 2024 geschafft

Das sind die Singles der Halbfinalistinnen und Halbfinalisten:

Gleich reinhören: So findest du die Singles

Zu finden sind die Lieder bei diesen Audio-Streamingplattformen in der offiziellen "The Voice of Germany"-Playlist:

Spotify

Apple Music

Amazon Music

Deezer

Hier geht's zur Playlist - viel Spaß beim Hören und mitsingen!

Welche Talente schaffen es ins Finale bei "The Voice of Germany"? Das siehst du am 29. November 2024 in SAT.1 um 20:15 Uhr oder im Livestream auf Joyn.

