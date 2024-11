Es ist die letzte Runde der Teamfights. Jetzt ist auch Sebastian an der Reihe, mit seinem Auftritt den Voting-Block von sich zu überzeugen, um ins Halbfinale einzuziehen.

Das Wichtigste in Kürze Sebastian Zappel singt in der Teamfights-Runde das Lied "To Love Someone" von Benson Boone.

Alles über seinen beeindruckenden Auftritt erfährst du hier und kannst ihn dir oben im Clip ansehen.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1.

Yvonne schickt Sebastian ins Rennen

Die letzte Teamfights-Runde ist angebrochen. Nur noch vier Talente können ins Halbfinale einziehen. Im Team Yvonne warten noch Gabriela, Sebastian und Jason auf ihren großen Auftritt. Wer kommt als Erstes an die Reihe?

Die Sängerin möchte mit dem ersten Talent auf Emotionen setzen. "Er ist kein Performer, aber seine Stimme haut alle um" - damit ist der 25-jährige Sebastian gemeint. Der Bühnen-Neuling hat bei "The Voice of Germany" eine beeindruckende Reise hingelegt - nur eine Sache lässt ihn noch nicht los: Seine Aufregung. Bekommt er sie unter Kontrolle oder überwältigt ihn seine Angst?

Sebastian Zappels erstes Duett: Sein Battle-Auftritt mit "Power Over Me" von Dermot Kennedy

Ein Hot Seat und der Einzug ins Halbfinale

Noch mal durchatmen und Sebastian beginnt zu singen. Er performt "To Love Someone" von Benson Boone. Mit seiner rauchigen, tiefen Stimme schafft er einen Moment im Studio, der einen den Atem anhalten lässt. Die Themen von Verletzlichkeit und Schmerz, die dieses Liebeslied behandelt, bringt Sebastian in seiner Stimme zum Leben und lässt alle im Studio daran teilhaben. Ein Augenblick zum Innehalten und Dahinschmelzen. Das Publikum belohnt den 25-Jährigen mit begeistertem Applaus.

Dem Fürther fällt die Anspannung von den Schultern und er wirkt sichtbar erleichtert. Und auch Yvonne ist stolz auf ihr Talent: "Ich find dich einfach unglaublich stark. Für mich bist du herausragend."

Sebastian hat es geschafft und darf es sich im Hot Seat gemütlich machen. Und das ziemlich lange - genauer gesagt bis zum Ende. Denn niemand der anderen Talente fordert ihn heraus und das bedeutet, dass er im Halbfinale steht. Herzlichen Glückwunsch!

Welche Talente schaffen es ins Finale bei "The Voice of Germany"? Das siehst du am Freitag in SAT.1 um 20:15 Uhr oder im Livestream auf Joyn.

Am 29. November 2024 das Halbfinale