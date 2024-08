33 Gäste. Drei Gänge. Zwei Köche. Und eine Frage: "Wer kocht das Beste für die Gäste?" In der SAT.1-Kochshow tritt Sternekoch Frank Rosin jeweils gegen einen Herausforderer zum Kochduell an. Wer überzeugt die Gaumen der Gästinnen und Gäste in der heutigen Folge?

Mittwoch, 7. August, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Livestream "Wer kocht das Beste für die Gäste?": Neue Folge im Livestream! Auf Joyn kannst du alle Folgen kostenlos streamen.

Das Wichtigste in Kürze Seit Anfang Juli gibt's wöchentlich am Mittwoch eine neue Folge von "Wer kocht das Beste für die Gäste?" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn .

In der heutigen Folge kocht Frank Rosin mit dem österreichischen Spitzen-"Partykoch" Mario Lohninger um den Sieg.

+++ Update vom 7. August 2024 +++

Mario Lohninger fordert Frank Rosin heraus

Spitzenkoch Frank Rosin duelliert sich am heutigen Mittwoch, 7. August, ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn mit dem österreichischen Sternekoch Mario Lohninger.

Das kulinarische Motto des Tages ist "Kantinengastro". Die Köche müssen ihre drei Gänge nach den Themen "Heimspiel", "Veganes Wunderland" und "Natürlich nordisch!" verkochen. Welcher Spitzenkoch schafft es, die Kochshow-Jury mit ihren Kochkünsten zu überzeugen? Wer gewinnt das Koch-Battle und kocht das Beste für die Gäste?

+++ Update vom 31. Juli 2024 +++

The Duc Ngo will gegen Frank Rosin gewinnen

Dorstens Selfmade-Sternekoch Frank Rosin fordert am Mittwoch, 31. Juli ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Berlins Kulinarik-Star The Duc Ngo zum Duell um die Gäste heraus.

Das kulinarische Motto des Tages ist die Süddeutsche Küche. Die Köche müssen ihre drei Gänge nach den Themen "Nonna-Küche", "Hüttengaudi" und "Super Bowl" verkochen. Bei wem schmeckts wie bei Oma am Mittagstisch? Bei welchem Gastgeber kommt Hüttenstimmung auf? Und zählt eine Sommerrolle ohne Reispapier bereits als "Super Bowl"?

+++ Update vom 24. Juli 2024 +++

Johann Lafer tritt gegen Frank Rosin an

Das Duell der Silberrücken: Frank Rosin fordert den Urvater des deutschen Kochfernsehens Johann Lafer zum Duell heraus. Das Motto: Azubis.

Im ersten Gang müssen Lafer und Rosin plus ihre Hilfsköche die Gäste mit einer "Suppen-Sinfonie" überzeugen. In den darauffolgenden Themengängen muss "Land und Meer" sowie "Im Osten geht die Sonne auf" verkocht werden.

Wer überzeugt die härteste Jury des deutschen Kochfernsehens? Wer kocht das Beste für die Gäste?

+++ Update vom 17. Juli 2024 +++

Ali Güngörmüs ist diesmal Frank Rosins Gegner

Nach zwei gemeinsamen Roadtrips durch das Land der unbegrenzten Köstlichkeiten kommt es jetzt zum ultimativen Showdown bei "Wer kocht das Beste für die Gäste?": Restaurant-Experte und Saloon-Löwe Frank Rosin wird von dem Mann herausgefordert, der schneller als sein Schatten kocht: Ali Güngörmüs.

Welche Zutat könnten die Spitzenköche spontan auf dreierlei Art zubereiten? Wie schmeckt der wilde Westen? Und darf es für einen Tag am Meer auch die Ruhrpott Currywurst sein? Jana Ina Zarrella moderiert die Ausgabe vom 17. Juli, ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Frank Rosin fordert Alexander Herrmann heraus

Wer trifft den Geschmack der Gäste? Drei Gänge servieren Spitzenkoch Frank Rosin und sein Gegner ihren Gästen. Wer am Ende am meisten Gäste mit seinen Gerichten verzaubert, gewinnt das Duell.

In Folge 1 fordert der fränkische Koch-Künstler Alexander Herrmann die Ruhrpott-Ikone Frank Rosin heraus. Auf der Menü-Karte steht unter dem Motto "Im Wald" Reh. Frank Rosin bereitet zum Fleisch Rahmwirsing zu, Alexander Herrmann veredelt das Wild mit Fichtennadelöl. Wer trifft den Geschmack der Gäste besser: Rosin oder Herrmann? Damit die Köche ihren Ehrgeiz auf den Herd und nicht auf den Gegner fokussieren, moderiert Jana Ina Zarrella das kulinarische Duell.

"Wer kocht das Beste für die Gäste?": Jana Ina Zarrella ist Moderatorin

In den fünf weiteren Folgen von "Wer kocht das Beste für die Gäste?" duellieren sich Cornelia Poletto, Johann Lafer, Ali Güngörmüs, Mario Lohninger und The Duc Ngo mit Frank Rosin um die Gunst der Gäste. Moderatorin Jana Ina Zarrella führt jeweils durch den Abend.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus ist der Meinung: "Es gibt viele gute Kochshows im deutschen Fernsehen. Mit unserer neuen Show 'Wer kocht das Beste für die Gäste?' erzählen wir das Thema noch mal ganz neu und setzen die Gäste in den Fokus - sie allein entscheiden über Sieg oder Niederlage der Starköche. Das ist Entertainment mit Geschmack. Und für Frank Rosin und seine Duellanten eine vollkommen neue Herausforderung."

Die größte Kochshow-Jury in der TV-Geschichte, bestehend aus 33 Gästen, entscheidet über Sieg oder Niederlage. Der Koch, der nach dem dritten Gang die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer auf seiner Seite hat, gewinnt das Battle. Gaumenschmaus oder Geschmacksverirrung? Sterneküche oder bodenständige Kochkunst? Welcher Koch wird die meisten Gäste begeistern? Wer kocht das Beste für die Gäste?