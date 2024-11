Im österreichischen Gurgl treten an diesem Wochenende die Slalom-Asse an. Am Samstag und Sonntag findet dort der Ski-Weltcup der Damen und Herren statt. Hier kannst du die Rennen im kostenlosen Livestream und im Free-TV sehen.

Das Wichtigste in Kürze Die Rennen finden am Samstag (23.11.2024) für die Damen statt.

Die Rennen finden am Sonntag (24.11.2024) für die Herren statt.

Der erste Lauf beginnt jeweils um 10:30 Uhr.

Der Finallauf der besten 30 folgt um 13:30 Uhr.

Ski-Weltcup im kostenlosen Livestream auf Joyn

Alle Wettbewerbe der Herren und Damen im Ski-Weltcup 2024/2025 sind im kostenlosen Livestream bei Joyn zu sehen. Hier geht es zu den Livestreams:

Ski-Weltcup 2024 in Gurgl: Die Kommentatoren und Experten im Livestream

Für die ARD ist Bernd Schmelzer für Fans die Stimme im Ski-Alpin. Er begleitet den Skizirkus bereits seit über 30 Jahren und kommentierte das Geschehen auf der Piste schon bei zahlreichen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften.

Am ARD-Mikrofon sitzt an diesem Wochenende auch der ehemalige Ski-Profi Tobias Barnerssoi. Während Schmelzer die Herrenrennen am Sonntag im Livestream kommentiert, ist Barnerssoi am Samstag bei den Damen am Mikro.

Markus Othmer ist wie gewohnt als Moderator im Einsatz. Analysen wird Experte Felix Neureuther den Zuschauer:innen präsentieren.

Für Eurosport ist auch in dieser Saison wieder Guido Heuber als Kommentator im Livestream zu hören. Er begleitet am Mikrofon bereits seit vielen Jahren Ski-Alpin-Rennen für Eurosport 1 im Free-TV sowie Eurosport 2 im Pay-TV. Als Experten sind die ehemaligen deutschen Ski-Stars Fritz Dopfer und Viktoria Rebensburg im Einsatz.

Ski-Weltcup 2024 in Gurgl live im Free-TV sehen

Auch in dieser Saison wird der Ski-Alpin-Weltcup im Free-TV übertragen. Bei den Fernsehübertragungen der öffentlichen-rechtlichen Sender wechseln sich Das Erste und ZDF jedes Weltcup-Wochenende ab. An diesem Wochenende ist Das Erste an der Reihe. Auch der private Sportsender Eurosport zeigt die Weltcup-Rennen im Free-TV.

Wichtig: Den ersten Lauf der Damen und der Herren kannst du im Ersten nur im Livestream sehen. Der Sender überträgt am Samstag und Sonntag nur den zweiten Lauf.

Ski-Weltcup 2024 in Gurgl ist Premiere für DSV-Damen

Für die deutschen Athletinnen ist das eine Premiere, da sie zum ersten Mal auf der anspruchsvollen Strecke antreten werden. Den Männern hingegen ist der Hang bereits vertraut, da sie ihn schon im letzten Jahr beim erfolgreichen Debüt des Herrenslaloms testen konnten.

Bei den deutschen Damen gehen Emma Aicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger und Roni Remme an den Start. Bei den Herren vertreten Sebastian Holzmann, Linus Straßer und Anton Tremmel den DSV.

Ski-Weltcup 2024/2025: Das ist der Rennkalender

In der Saison 2024/25 machen die Fahrer an 32 Standorten halt. Die meisten Veranstaltungsorte befinden sich mit jeweils acht in den deutschen Nachbarländern Österreich und Italien, während die Schweiz vier und Deutschland nur ein Rennen ausrichtet. Das Weltcup-Finale im März 2025 findet in Sun Valley in den USA statt.

Kostenloser Joyn-Livestream zum Ski-Weltcup 2024/2025 auf Handy oder Tablet

Um den Livestream auf Joyn zum Ski-Weltcup 2024/2025 schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung - und die Joyn App muss auf dem Gerät deiner Wahl installiert sein. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.

Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android-Geräte im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über dein Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt.

Ski-Weltcup 2024/2025: Kostenlose Übertragung auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn heute genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.