Am 14. April 2021 geht in SAT.1 mit "5 Senses for Love" eine neue Dating-Show an den Start. Dreißig Singles, davon 15 Frauen und 15 Männer, suchen als Kandidat:innen nur mit den Sinnen Schmecken, Riechen, Fühlen und Hören nach der großen Liebe. Erfahre hier, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Abenteuer wagen.