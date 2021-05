Auf dem Boden der Tatsachen

Medienberaterin Nicole ist Mutter von vier Kindern und betonte bei " 5 Senses for Love" immer wieder, wie wichtig ihr ihre Familie ist. Was das mit ihrer Trennung von Sahand zu tun hat? Das verrät die leidenschaftliche Blondine am besten selbst.

"Unmittelbar nach den Dreharbeiten, hat sich das Blatt plötzlich gewendet und Sahand ist mehr auf mich zugekommen. Er stand sogar unverhofft wenige Tage danach vor meiner Tür", erzählt Nicole und ergänzt, "Aber meine Rückkehr zu meiner Familie hat mich endlich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt und ich habe erkannt, dass Sahand nicht zu mir passt."

Den endgültigen "Cut" setzte die Baden-Württembergerin laut eigener Aussage kurz vor Weihnachten. "Ende Februar ist Sahand dann über andere Kandidaten wieder an mich herangetreten. Er erklärte mir nach zwei Monaten Funkstille, dass er erkannt hat, dass ich die einzige Frau bin, die er wirklich will und braucht. Große Erkenntnis!", beschreibt Nicole die Entwicklung ihrer Beziehung nach den Dreharbeiten zu "5 Senses for Love".

Im Clip: Nicole fehlen ihre Liebsten

Nicole: "Er ist kein Mann für mich!"

Nachdem sie den Braunschweiger um ein freundschaftliches Verhältnis gebeten habe, wären jedoch noch einige andere Dinge über ihren ehemaligen Verlobten ans Tageslicht gekommen. Nicole kommt zum Schluss: "Sahand und ich sind zu verschieden. Seine sehr oft verletzende Art und seine Unreife und dass er nicht ehrlich war, waren der Grund für die Trennung. Er ist kein Mann für mich an meiner Seite mit meiner Familie."

Und es gibt noch etwas, was das Model als kurios empfand: "Nach den Dreharbeiten sprach er plötzlich von einer ernsten Zukunft, wollte gleich bei mir einziehen und hat sich schon nach Arbeit umgesehen."

Das sagt Sahand zur Trennung

In jeder gescheiterten Beziehung gibt es wohl zwei Meinungen zum wahren Grund für das Liebes-Aus – so natürlich auch bei Nicole und Sahand. Der Stadtbahnfahrer sieht die Dinge ganz anders: "Wir haben uns nach dem 'Nein-Wort' nochmal für drei Tage gesehen. Schon da habe ich gemerkt, dass das Leben von Nicole und mir keine gemeinsame Zukunft haben kann."

Nach kurzer Zeit hätten sich beide voneinander distanziert. Trotzdem habe Sahand herausfinden wollen, ob nicht doch eine Chance auf eine Beziehung besteht: "Doch kurze Zeit später hat sich das für uns endgültig erledigt."

Unehrlichkeit bei Nicole?

Was war in den Augen des 30-Jährigen der Grund für die gescheiterte Liebe? "Der Hauptgrund, warum es nicht zwischen Nicole und mir geklappt hat, ist, dass sie nach der Show anders war, als sie mir vorgespielt hat", wirft Sahand seiner Ex-Verlobten vor.

Und er geht noch weiter: "Sie war bezüglich ihres Berufes, Alltags und ihrer Vergangenheit nicht ehrlich."

Die Wahrheit über die Trennung liegt wohl irgendwo dazwischen. Klar ist: Aus Nicole und Sahand wird in diesem Leben vermutlich kein Paar mehr. Sabrina und Mehmet dagegen sind glücklich verheiratet. Hier erfährst du mehr über ihre Hochzeit bei "5 Senses for Love".

Das könnte dich auch interessieren: