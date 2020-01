Am 12. Februar 2020 ist es endlich soweit: "Das große Promibacken" geht in die nächste Runde. Dann finden sich 8 Stars in der SAT.1-Backstube ein, um sich den Herausforderungen zu stellen – nun wird endlich der erste Teilnehmer bekannt gegeben!

Influencerin Angelina Heger nimmt teil

Angelina Heger stellt sich der Back-Herausforderung. Hier Interessantes zu ihr im Überblick:

Sie nahm 2014 an "Der Bachelor" teil.

Seitdem war sie regelmäßig im TV zu sehen, zum Beispiel in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" (2015) oder in "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" (2016, 2017).

Zudem arbeitet sie auch als Model und ist auf Instagram als Influencerin aktiv.

Sie ist mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek zusammen und erwartet mit ihm ein Baby.

Ihre Backkünste zeigt sie auf Instagram

Auf Instagram zeigt sie schon einmal, was Angelina aus Mandeln, Vanille und Pfirsichen zaubern kann. Sie hat ihrer Oma zum 80. Geburtstag eine wunderschöne Torte in Weiß und Gold gebacken. Sichtlich stolz präsentiert sie das Meisterwerk und auch ihre Fans sind begeistert und würden am liebsten kosten.

"Das große Promibacken" 2020: Wer ist dabei?

Noch ist geheim, welche Sänger, Schauspieler und Sportler von den Juroren Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs sowie Moderatorin Enie van de Meiklokjes in der Backstube geprüft werden.

