Frühstücksfernsehen

Bist du reich?

"Warum hat Robin Hood immer nur die Reichen beraubt?" – "Weil es bei den Armen nichts zu holen gab." Dieser bekannte Witz zeigt schon, was die Gesellschaft als Reichtum empfindet - nämlich möglichst viel von allem.

Für das Magazin Spiegel haben Wirtschaftswissenschaftler des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) nun analysiert, ab welchem Einkommen in Deutschland man tatsächlich reich ist. Die neue Untersuchung des IW basiert auf dem Sozioökonomischen Panel (SOEP) aus 2017.

Gehörst du in Deutschland zu den oberen zehn Prozent? Als Single bist du mit einem Nettoeinkommen von 3.529 Euro monatlich bereits reich – gar nicht mal so viel! Lebst du in einer Partnerschaft oder hast Kinder, so verschiebt sich die Einkommensgrenze laut der Studie.

Familien mit zwei Kindern gehören ab einem Nettoeinkommen von 7.412 Euro zu den reichsten zehn Prozent Deutschlands.

Reich durch Vergleich

Du merkst: Wohlhabend zu sein, bedeutet nicht unbedingt, dass man mehrere Luxusschlitten fährt oder einen riesigen Pool im 5.000qm-Garten stehen hat. Die niedrige Einkommensgrenze, um in Deutschland reich zu sein, kommt zustande, weil viele Menschen weit weniger verdienen als der Durchschnitt.

Laut Handelsblatt gab es 2019 allein 6,74 Millionen Minijobber – also Menschen, die bis zu 450 Euro monatlich verdienen. Erst durch diesen Vergleich setzen sich die oberen zehn Prozent ab.

