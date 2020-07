An oder mit dem Virus verstorben?

Ist ein Patient wirklich an Corona oder eher nur mit dem Virus gestorben? Auch für erfahrene Mediziner und Wissenschaftler ist eine solche Aussage schwer zu treffen.

Obwohl man weiß, dass sich mittlerweile rund zehn Millionen Menschen weltweit mit Covid-19 infiziert haben, kann man die genaue Anzahl der Corona-Toten – also jener Personen, die an dem Virus verstarben – nicht mit absoluter Sicherheit definieren. Nicht immer werden Vorerkrankungen erkannt und die Auswirkungen von Corona auf den Einzelnen sind kaum einzuschätzen.

Wie unter anderem der Business Insider berichtet, gehen internationale Experten aktuell von rund 510.000 Toten durch Corona aus. Diese Zahl ist ebenso wie jene der Infizierten mit Vorsicht zu genießen. Viele Menschen zeigen auch nach einer Infektion keinerlei Symptome. Man kann also von einer Dunkelziffer ausgehen, bei der sich Infizierte aufgrund mangelnder Symptome nicht testen haben lassen.

Die große Frage nach dem Corona-Impfstoff

Ebenfalls offen bleibt die Frage, ob es Forschern jemals gelingen wird, einen Impfstoff gegen das Virus herzustellen. Momentan befinden sich ca. 150 Impfstoffe in der Entwicklung. Dafür haben sich Unternehmen nicht nur mit Forschungsinstituten zusammengeschlossen, sondern bilden teilweise sogar größere Zusammenschlüsse mit anderen Firmen.

Das Unternehmen GSK hat im Zuge der Impfstoffentwicklung zum Beispiel seine bisherigen Komponenten allen interessierten Firmen zur Verfügung gestellt. Die ersten Impfstoffe gehen Ende Juli in eine Testphase über. Vor 2021 rechnet kaum jemand mit einer Marktzulassung – zu groß wäre das Risiko, wenn unbekannte Nebenwirkungen auftreten würden.

Herdenimmunität zur Eindämmung des Virus

Die Pandemie wird mit der Zeit aller Voraussicht nach auch ohne einen Impfstoff ihr Ende finden: Dann, wenn eine sogenannte Herdenimmunität vorliegt. Das bedeutet, dass der Großteil der Menschen einmal an Corona erkrankt ist und deshalb genug Antikörper gebildet hat.

So wäre die weitere Ausbreitung kaum mehr möglich und das Virus wäre eingedämmt. Bevor eine Herdenimmunität erreicht ist, würden jedoch viele Menschen an der Infektion sterben.

Was kommt nach Covid-19?

Am Ende bleibt die Frage: Was kommt eigentlich nach Corona? Diese Frage ist gleich in zweifacher Hinsicht ungeklärt. Einerseits steht sie dafür, mit welchen Langzeitfolgen die Corona-Patienten rechnen müssen.

Kann man noch ein zweites Mal erkranken? Wie wirkt sich SARS-CoV-2 auf das Immunsystem aus und stimmt es wirklich, dass man nach einer Infektion ein höheres Schlaganfallrisiko hat?

Studien, die bereits jetzt an den Erkrankten durchgeführt werden, zeigen, dass Corona wohl für Blutgerinnsel im Körper verantwortlich sein könnte. Um eine wissenschaftlich fundierte Aussage zu treffen, muss man allerdings die Ergebnisse von Langzeitstudien abwarten.

Und was kommt in der Gesellschaft nach Corona auf die Menschen zu? Das ist noch völlig unklar. Politiker wie auch Wissenschaftler debattieren darüber, ob man die Maskenpflicht abschaffen müsse oder ob die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wieder verstärkt werden sollten. Die richtige Antwort darauf kennt niemand.

Schon gewusst? Covid-19 kann nicht nur zu einer Lungenerkrankung führen, sondern sogar der Auslöser für eine Dauer-Erektion sein. Lies hier mehr dazu.