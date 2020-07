Frühstücksfernsehen

In Deutschland müssen die Menschen für ihren Strom immer tiefer in die Tasche greifen. Durchschnittlich zahlen die Deutschen 2020 laut Wechselpilot.com 31,37 Cent pro Kilowattstunde – das sind 0,91 Cent mehr als im Vorjahr. Aber was ist der Grund für die steigenden Preise?