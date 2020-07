Frühstücksfernsehen

Dieser Urlaub passt zu deinem Sternzeichen

Du hättest den Sommer lieber an den malerischen Stränden von Thailand oder in der Party-Hochburg Mallorca verbracht? Keine Sorge, auch Deutschland bietet dir tolle Urlaubsorte - es war dir vielleicht nur bisher nicht ganz bewusst. Damit du in deinen Ferien auch wirklich glücklich wirst, hat dir die Astro-Expertin Conny Nagel die passenden Ziele für jedes Sternzeichen zusammengestellt.

Im Clip: Diese Urlaubsorte sind perfekt für dein Sternzeichen!

Stiere in die Pfalz und Löwen ins Casino

Wo verbringst du in Corona-Zeiten den Urlaub deines Lebens? Die Sterne verraten es dir.

Widder: Der sportliche Widder erkundet gerne die Sächsische Schweiz auf dem Motorrad. Herrliche Bergaussichten machen die Gegend zur Traumdestination.

Stier: Stiere sind absolute Genussmenschen. Sie zieht es zur dekadenten Weinprobe nach Franken, in die Pfalz oder das Rheingau.

Zwillinge: Die holsteinische Schweiz bietet mit ihren hügeligen Wiesen und vielen Seen viel Abwechslung. Diese Landschaft in Verbindung mit Fahrradausflügen sind genau das, was ein Zwilling liebt.

Krebs: Dem Krebs ist seine Heimat wichtig. Schon vor der Corona-Krise machte der Krebs gerne Urlaub in Deutschland. Am liebsten ist er mit dem Wohnwagen an der Mosel oder am Chiemsee unterwegs.

Löwe: Der Löwe gehört zu den exzentrischen Sternzeichen. Klar, dass er sich im Spielcasino in Baden-Baden oder in angesagten Clubs in Berlin wohlfühlen würde. Schließlich heißt es beim Löwen: Sehen und gesehen werden!

Jungfrau: Jungfrauen urlauben gerne entspannt und gelassen. Für sie ist ein Bio-Hotel im Nahetal in Rheinhessen die optimale Wahl. Dort genießen Jungfrauen Wellness- und Gesundheitsbehandlungen und kommen voller Energie wieder nach Hause.

Waage: Waagen lieben Luxus. Aber auch die Einkaufsmeile gehört zu den Must-Haves im Urlaub. Von Hamburg, München und Sylt schwärmt die Waage noch lange.

Skorpion: Dem Skorpion macht es nichts aus, wenn er alleine verreisen muss. In der Vulkan-Eifel kann er auch Entdeckungstour gehen und den Tag bei einem Krimi-Dinner ausklingen lassen.

Schütze: Die Schützen sind die reiselustigsten Sternzeichen, dabei ist ihnen eines wichtig: Land und Leute kennenlernen. Der Schwarzwald und die Nord- und Ostseeküste bieten dafür ausreichend Gelegenheit.

Steinbock: Steinböcke stellen im Urlaub keine großen Ansprüche. Wichtig ist ihnen, dass sie etwas zu tun haben. Bei Wander- und Klettertouren in den Berchtesgadener Alpen können sie entspannen.

Wassermann: Der Wassermann braucht im Gegensatz zum Steinbock die Abwechslung. Natur im Thüringer Wald oder Allgäu, kombiniert mit einem abwechslungsreichen Nachtleben - das ist laut der Astro-Expertin das Urlaubsrezept des Wassermanns.

Fische: Die Fische schätzen die Abgeschiedenheit an einem See oder Fluss in der Natur. Ein Kloster-Urlaub mit Spa oder eine Kneipp-Kur im Ettal oder Bad Wörishofen ist wie für sie gemacht.

Das könnte dich auch interessieren: