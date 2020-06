So soll der Easy Shopper funktionieren

Edekas neuer Einkaufswagen soll dein Shopping-Erlebnis mithilfe von digitalen Technologien erleichtern. Aber wie macht der Easy Shopper das Einkaufen eigentlich so easy?

Da der Kunde seine Produkte schon am Regal selbst scannt, kann der Wagen immer den genauen Wert aller Einkäufe anzeigen. Auch aktuelle Werbeangebote werden dem Kunden eingeblendet. An der Kasse musst du dich nicht hinter den anderen in die Schlange stellen, sondern kannst an Selbstbedienungskassen Zeit sparen.

Ganz so einfach geht es dann doch nicht mit der Benutzung. Den modernen Wagen schnappen und direkt losshoppen? Geht nicht! Du musst für das Shoppingerlebnis der Zukunft entweder eine DeutschlandCard besitzen oder dir eine App herunterladen. Damit legitimierst du deine Identität.

Und: Bisher können noch nicht allzu viele Edeka-Kunden den Easy Shopper auf Herz und Nieren testen. Der Einkaufswagen kommt erst in rund 20 Filialen zum Einsatz – darunter E-Center in Hannover und Wilhelmshaven.

Supermarkt der Zukunft

Ob der Einkaufswagen der deutschen Supermarkt-Kette nun wirklich der modernste Einkaufswagen der Welt ist, sei dahingestellt. Klar ist: Vor Edeka haben schon andere Händler ähnliche Produkte auf den Markt gebracht.

So hat die Handelskette Metro bereits 2006 ihren mitdenkenden Einkaufswagen auf der Informationstechnik-Messe CeBIT vorgestellt. Im japanischen Fukuoka gibt es einen Supermarkt, dessen Einkaufswägen Kassen ersetzen. Die Kunden bezahlen dort bequem mit Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Apple Pay oder AliPay.

Stehen die Deutschen solchen Technologien positiv gegenüber? Bald werden wir sehen, wie der Easy Shopper bei den Verbrauchern ankommt.