Deutlich mehr Arbeitslose in Deutschland

Der neuartige Corona-Virus hat große Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Das bestätigt nun BA-Chef Detlef Scheele im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung". Scheele schätzt, dass es im Sommer mehr als drei Millionen Arbeitslose geben wird.

So viele Menschen befanden sich in Deutschland zuletzt vor fünf Jahren auf Jobsuche. Man muss bei den Zahlen aus 2015 jedoch bedenken, dass sie im Winter zustande kamen. Zur kalten Jahreszeit verlieren besonders viele Saisonarbeiter ihren Job. Vergleichbar viele Arbeitslose im Sommer gab es dagegen zum letzten Mal vor zehn Jahren.

Diese Personengruppen trifft es am härtesten

Unter der Corona-Krise leiden vor allem befristet Angestellte und Zeitarbeiter, wie Detlef Scheele bekanntgibt. Einige Verträge können aufgrund der Wirtschaftssituation nicht verlängert werden und die Menschen werden infolgedessen arbeitslos. Viele Unternehmen verzichten aktuell auf Neueinstellungen, weshalb die Jobsuche nach der Kündigung länger dauern kann.

Frauen arbeiten häufig in der stark betroffenen Gastronomie-Branche und in Geringverdiener-Jobs. Gleichzeitig sind sie in vielen Fällen für die Kindererziehung zuständig und müssen ihre Kinder beispielsweise im Home-Schooling betreuen. Die Wirkung der Corona-Krise auf Frauen ist daher oft doppelt negativ.

Hoffnung nach der Krise

In Hinblick auf die weiteren Entwicklungen am Arbeitsmarkt gibt sich Detlef Scheele trotz der Prognosen optimistisch. Wenn nach der ersten Corona-Welle die Lockerungen in der Reise- und Gastronomie-Branche ankommen, dürfte sich die Wirtschaft laut dem 63-Jährigen erholen. Hoffnung setzt er auch in das geplante Konjunktur-Paket Deutschlands.

Ein Sinken der Arbeitslosenzahlen ist voraussichtlich erst ab Herbstbeginn zu erwarten – natürlich nur, wenn kein zweiter Lockdown aufgrund von Corona kommt.