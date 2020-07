Frühstücksfernsehen

Für Städter ist es schwierig, sich selbst zu versorgen. Aber immerhin gibt es einige Pflanzen, die du dir ganz einfach zuhause selbst heranziehen kannst. Für die meisten brauchst du nur ein Plätzchen auf deiner Fensterbank.

Fenchel: Kraut selbst züchten

Fenchel ist beliebt als Tee oder in Salat und Suppe. Du kannst dir deinen eigenen Fenchel heranziehen – allerdings nur das Kraut. Dazu benötigst du eine Fenchelknolle, die du in ein Glas Wasser gibst. Wechsle es regelmäßig und schließlich sprießt neues Kraut.

Ingwer heranziehen: Darauf solltest du achten

Viele lieben Ingwer als Gewürz-Kick in ihren Gerichten oder auch als Tee oder in der Limonade. Du kannst dir deine eigenen Knollen einfach selbst züchten. Lasse eine Ingwerwurzel solange ruhen, bis sie grüne Triebe bekommt. Diese kannst du abbrechen und in einen Topf Erde pflanzen. Die Spitze, das sogenannte Auge, sollte dabei oben sein.

Achte darauf, dass die Erde nicht zu trocken ist und die Pflanze regelmäßig gegossen wird. Jetzt ist allerdings Geduld gefragt: Es dauert ein paar Monate, bis der Spross groß geworden ist. Sobald die Blätter abgestorben sind, kannst du deine eigene Ingwerwurzel ernten.

Karotten selbst züchten: So geht's

Karotten selbst aus Rüben hochzuziehen ist langwierig, aber möglich. Du brauchst dafür nur Karottenreste. Trenne das obere Ende der Rübe ab und stecke es auf einen Zahnstocher. Gib es anschließend in ein Wasserbehältnis, sodass der Boden des Stücks im Wasser liegt. Tausche das Wasser regelmäßig aus und warte darauf, dass sich Wurzeln und Karottenkraut bilden.

Sobald die Wurzeln lang genug sind, kannst du die Karotte in Erde pflanzen und sie auf deinem Balkon oder in deinem Garten unterbringen. Anschließend ist einiges an Geduld gefragt, denn bis du deine eigenen Karotten ernten kannst, dauert es einige Zeit.

Kartoffeln auf dem Balkon anpflanzen

Kartoffeln lassen sich in einem großen Topf oder Eimer auch auf dem Balkon anpflanzen. Das Behältnis sollte möglichst groß sein und Löcher im Boden haben, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht staut. Fülle dein Behältnis mit Erde und lege eine Kartoffel darauf.

Die Kartoffeln werden Triebe bilden. Sind diese hoch genug, etwa 15 Zentimeter, sollte eine weitere Schicht auf die Pflanzen gegeben werden, sodass die Blattspitzen noch herausschauen. Das kannst du so häufig wiederholen, bis der Rand des Eimers oder Topfs erreicht ist. Gieße die Pflanze regelmäßig, aber achte darauf, dass sich kein Wasser staut.

Kräuter: Töpfe selbst anbauen

Frische Kräuter sind etwas Feines. Dabei haben sie einen weiteren Vorteil: Sie lassen sich easy selbst nachziehen. Dafür braucht es sogar nur einen Zweig oder einen Stängel. Schneide diesen unterhalb einer Stelle, an der Blätter wachsen, möglichst knapp ab. Verwende dazu am besten ein scharfes Messer.

Entferne die Blätter entlang des Stängels und stelle ihn in ein Glas Wasser, das du regelmäßig wechselst. Die Kräuterzweige werden nach ein paar Tagen Wurzeln bekommen. Sind diese lang genug, so etwa fünf Zentimeter lang, kannst du sie einpflanzen und du hast deine eigenen Kräutertöpfe. So kannst du Minze, Basilikum oder Rosmarin ganz einfach selbst züchten.

Knoblauchsprossen: So erntest du deine eigenen Pflanzen

Knoblauchsprossen schmecken milder als die Zehen des Gemüses. Sie kannst du ganz einfach züchten, indem du eine Knoblauchzehe in ein Behältnis voll Wasser legst. Sobald die grünen Triebe aus der Zehe groß genug sind, kannst du deine Knoblauchsprossen ernten.

Das obere Drittel ist am leckersten. Du kannst sie in deine Salate geben oder in Gemüse- und Nudelgerichte. Oder ganz einfach statt Kresse die Sprossen auf dein Brot legen.

Lauch nachziehen ist nicht schwer

Lauch nachzuziehen ist sehr einfach: Du musst nur den unteren Teil des Gemüses in ein etwa zwei bis 3 Zentimeter Wasser stellen. Das Wasser sollte regelmäßig, am besten alle paar Tage, gewechselt werden. Nach etwa einer Woche sollte das Grün der Pflanze nachwachsen. Anschließend kannst du den Lauch in einen Topf pflanzen, aber auch im Wasserglas wächst er weiter.

Lauchzwiebeln: Wasser und Pflege

Bei Lauchzwiebeln verhält es sich ähnlich wie bei Lauch: Einfach den unteren Teil in Wasser geben, regelmäßig wechseln und je nach Bedarf einpflanzen.

Römersalat: So züchtest du eigenen Romana

Der Römersalat, oder auch Romana, ist vor allem für seinen herben und würzigen Geschmack bekannt. Wenn du dir deinen eigenen züchten möchtest, geht das ganz einfach: Lege einen Strunk in eine Schale Wasser. Sie sollte flach sein und das Wasser nicht zu hoch, am besten bedeckt es ihn gerade so.

Stelle ihn anschließend an einen Platz mit viel Sonne und warte, bis die Blätter wachsen. Anschließend kannst du den Strunk in Erde pflanzen und nach ein paar Wochen deinen eigenen Römersalat ernten und zubereiten.

Stangensellerie: Viel Sonne

Um Sellerie selbst zu ziehen, braucht es gar nicht viel: Nur eine Schale Wasser und ein sonniges Plätzchen. Lege dazu den Strunk des Stangenselleries in eine flache Schale. Tue so viel Wasser dazu, dass er gerade so bedeckt ist und wechsle es regelmäßig alle paar Tage. Am besten wählst du für deinen Sellerie ein sonniges Plätzchen, damit er besonders gut sprießen kann.

Eine Woche dauert es etwa, bis neue Blätter wachsen. Anschließend kannst du den Strunk in Erde pflanzen. Achte darauf, dass er vollkommen bedeckt ist und nur die Blätter herausschauen. Warte ein paar Wochen und dann kannst du deinen eigenen Sellerie ernten.

Zitronengras: Asiatisches Flair für deine Gerichte

Zitronengras ist ein wichtiger Bestandteil in asiatischen Küchen. Wenn du dir dein eigenes Zitronengras nachziehen willst, geht das ganz einfach. Genau wie bei Lauchzwiebeln und Lauch musst du die Pflanze in Wasser, das etwa zwei bis drei Zentimeter hoch ist, stellen und es alle paar Tage austauschen.

