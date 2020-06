Da ging gestern ein Raunen durch die deutsche Fußballgemeinde. Spielt Stürmer Max Kruse demnächst bei VfB Stuttgart? In seinen Instagram-Stories zeigte der Sportler nämlich Aufnahmen von einem Besuch an der Geschäftsstelle.

Max Kruse ohne Verein

Auf Instagram teilte Max Kruse am 19. Juni 2020 mit, dass er seinen Vertrag mit Fenerbahce Istanbul mit sofortiger Wirkung gekündigt hat. Grund dafür seien ausstehende Gehaltszahlungen seit Februar. Wie die dpa berichtet, könnte er daher ohne Ablöse zu einem anderen Club wechseln. Fußballfans fragen sich deswegen schon seit einigen Tagen, wohin es den Stürmer wohl ziehen wird.

Prank für einen guten Zweck

Dass es den Stürmer nach Stuttgart zieht, hat jedoch einen anderen Hintergrund. Kruse engagiert sich für ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Viva con Aqua. Dessen Ziel es ist, überall auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Kruse unterstützt als Hauptsponsor das Projekts "Quellengalerie", eine Kunstausstellung, die in Stuttgart stattfindet. Die mediale Aufmerksamkeit, die er mit seinem Prank auf sich zog, will er dazu nutzen, um das soziale Kunstfestival präsenter zu machen, wie er in seinen Stories verrät.

Botschaft an seine Fans

"Bitte seid mir nicht böse", wendet er sich über seinen Account an seine Fans. "Wie ihr wisst, ist der Fußball meine große Liebe. Aber es gibt tatsächlich was im Leben, was noch wichtiger ist als der Fußball. Und das ist unter anderem der Zugang zu sauberem Trinkwasser."

Er bittet seine Follower zudem darum, die Ausstellung zu besuchen und das Projekt zu unterstützen.