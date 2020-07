Frühstücksfernsehen

Kaum Hoffnung auf ein Wunder

Am Mittwochnachmittag brach die 33-jährige Schauspielerin Naya Rivera mit ihrem Sohn Josey Hollis zu einem Bootsausflug auf. Ihr Ziel: Der kalifornische See Lake Piru. Stunden später entdeckten Augenzeugen das Kleinkind, das aus Riveras kurzer Ehe mit Ryan Dorsey stammt, schlafend und alleine auf dem Boot.

Josey berichtete der hinzugerufenen Ventura County Police, dass seine Mutter zum Schwimmen ins Wasser sprang und nicht mehr auftauchte. Die Beamten fanden auf dem Boot die zurückgelassene Schwimmweste der 33-Jährigen. Ihr Auto, das noch auf dem Parkplatz stand, wurde laut Angaben der Polizei nicht mehr bewegt.

Ist die "Glee"-Schauspielerin tot?

Die kalifornische Polizei geht mittlerweile davon aus, dass Naya Rivera tot ist und bei dem tragischen Bootsunglück ums Leben kam. Der letzte Ertrinkungsunfall am Lake Piru liegt bereits zwölf Jahre zurück. Das damalige Opfer war ebenfalls mit seinen Kindern im Boot unterwegs und tauchte nach einem Sprung ins Wasser nicht mehr auf.

Kurz vor dem fatalen Unfall setzte die US-Schauspielerin noch einen Tweet ab. Im Posting: Ein Bild von sich und ihrem Sohn mit dem Titel "Just the two of us".

Suche nach Naya Rivera geht am Donnerstagmorgen weiter

Noch bis tief in die Nacht suchte die Polizei mit der Unterstützung von Tauchern und Hubschraubern nach der vermissten "Glee"-Schauspielerin - bisher ohne Erfolg. Nun soll die Suche am Donnerstagmorgen (09. Juli 2020) zur kalifornischen Ortszeit weitergehen. In Deutschland kann man frühestens gegen 16 Uhr mit Neuigkeiten zum Vermisstenfall rechnen.

Sollte der Serienstar nach der bereits vergangenen Zeit noch lebend gefunden werden, wäre das wohl ein absolutes Wunder. Auf Twitter hält der County-Sheriff die Fans der Schauspielerin auf dem Laufenden.

Naya Riveras Karriere in Hollywood

Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte die US-Amerikanerin mit puerto-ricanischen Wurzeln mit der Musical-Serie "Glee". Von 2009 bis 2015 stellte sie die lesbische Schülerin und Teilzeit-Kellnerin Santana Lopez dar.

Nach "Glee" folgten unter anderem Rollen in der Serie "Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse" und im Film "Mad Families".

Liegt ein Fluch auf "Glee"?

Sollte Naya Rivera nicht mehr lebend aufgefunden werden können, ist ihr Tod schon der dritte aus dem ursprünglichen "Glee"-Cast. So war der Darsteller Cory Monteith, der Finn Hudson spielte, jahrelang drogensüchtig und verstarb 2013 an einer Überdosis.

Mark Salling spielte in der Serie Noah "Puck" Puckerman. Er beging Selbstmord, als ihm Kindesmissbrauch und sexuelle Nötigung vorgeworfen wurde und ihm eine langjährige Haftstrafe bevorstand. Der Schauspieler erhängte sich 2018 in Los Angeles an einem Baum.

Nayas Fans beten und hoffen nun, dass ihr Idol nicht das gleiche Schicksal ereilt wie ihre beiden Serien-Kollegen.

