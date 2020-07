Frühstücksfernsehen

HIV-Selbsttest für zu Hause: Das solltest du wissen

Über 12.000 Menschen in Deutschland sind nach Hochrechnungen mit HIV infiziert und wissen nichts davon - so die "Deutsche AIDS-Hilfe". Ab Oktober soll es in Deutschland freiverkäufliche HIV-Selbsttest geben, die der Zahl entgegenwirken sollen.