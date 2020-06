Mehrwertsteuer-Senkung durch Corona-Paket

Ab Juli könntest du in bestimmten Fällen beim Einkaufen Geld sparen. Das aufgrund der Corona-Krise geschnürte Konjunktur-Paket beinhaltet eine Mehrwertsteuer-Senkung bis Ende des Jahres. So soll der Handel wieder angekurbelt werden.

Die große Koalition hat beschlossen, dass der normale Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16 Prozent gesenkt wird. Der ermäßigte Satz, unter den die meisten Lebensmittel fallen, wird von sieben auf fünf Prozent heruntergesetzt.

Aber kommen solche Änderungen auch beim Verbraucher an? Nicht unbedingt. Es wird nicht grundsätzlich vorgeschrieben, dass die Preise von Produkten aufgrund der Steuersenkung angeglichen werden müssen. Discounter wie Lidl gehen aber schon mit gutem Beispiel voran und haben angekündigt, ihre Preise anzupassen.

Im Clip haben wir dir die Änderungen der Bundesregierung zur Mehrwertsteuer-Senkung und Rentenanpassung zusammengefasst.

Angleichung der Renten im Osten und Westen

Zum 01. Juli 2020 können sich die deutschen Rentner über eine Erhöhung ihrer Bezüge freuen. In den alten Bundesländern steigt die Rente um 3,45 Prozent. Die Senioren in den neuen Bundesländern bekommen eine Erhöhung von 4,20 Prozent, um die Höhe der Rente im Osten an jene im Westen anzugleichen.

Das bedeutet: Die ostdeutschen Rentner erhalten ab Juli 97,2 Prozent der westdeutschen Bezüge. Noch fehlt ein Stück bis zur völligen Angleichung, die Rentenwerte entsprechen dann jedoch 34,19 Euro (alte Bundesländer) bzw. 33,23 Euro (neue Bundesländer).

Alle Rentner wurden bereits im Juni nach und nach schriftlich in einer Rentenanpassungsmitteilung informiert, in welcher Höhe sie von den Änderungen profitieren.