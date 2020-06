Frühstücksfernsehen

Im Sommer kann das Thermometer schon mal über 30 Grad anzeigen. Vor allem unsere Tiere wie Katzen, Hunde oder Kaninchen, die eine dicke Fellschicht haben oder in einem Käfig untergebracht sind, brauchen dann ganz besondere Fürsorge.

Damit deinem Haustier auch im Hochsommer immer gut versorgt ist, findest du hier im Überblick einfach erklärt, auf was du achten solltest, denn der Tierschutzbund hat dazu einige Hinweise und Tipps veröffentlicht:

Genug Trinkwasser

Sonnenschutz

Aktivitäten bei kühleren Tageszeiten

Nicht im Auto zurücklassen

Auf auffälliges Verhalten achten

Genug Trinkwasser hilft beim Abkühlen

Viele Tiere können sich nicht über Schweiß abkühlen, denn sie regulieren ihre Körperwärme über Hecheln oder Trinken. Deswegen ist es wichtig, dass Tiere immer Zugang zu frischem und sauberem Trinkwasser haben.

Auch bei Heimtieren im Käfig oder im Gehege ist das wichtig. Auf jeden Fall sollten die Tiere immer genug Wasser in ihren Spendern und Schüsseln zur Verfügung haben. Halter sollten deswegen mehrmals täglich prüfen, ob frisches Nass enthalten ist.

Sonnenschutz: Ein schattiges Plätzchen ist gefragt

Ein Platz in der prallen Sonne kann vor allem für Vögel, Meerschweinchen oder Kaninchen lebensgefährlich werden. Denn in ihren Käfigen haben sie dann kaum die Möglichkeit, sich an ein schattiges Plätzchen zurückzuziehen.

Tierhalter sollten deswegen darauf achten, dass die Tiere Rückzugsorte haben, die vor der Sonne geschützt sind. In den Mittagsstunden sollten Käfige mit feuchten Handtüchern abgehängt werden.

Bei Außengehegen und Außenvolieren solltest du sichergehen, dass ein großer Teil den ganzen Tag lang im Schatten liegt. Kleine Häuschen können für zusätzlichen Schutz vor der Sonne sorgen und kühle Steinplatten und Wasserbäder für extra Abkühlung. Bei Vögeln eignen sich Badehäuschen, aber das Wasser sollte regelmäßig gewechselt werden.

Aktivitäten nur in kühleren Stunden

Gassigehen, Spielen, Ausreiten oder Tiersport – das macht Mensch und Tier Spaß, kann aber zur Qual werden, wenn die Sonne vom Himmel prallt. Solche Aktivitäten sollten deswegen lieber auf den Morgen oder den Abend verschoben werden, wenn es draußen angenehmer ist.

Tiere nicht im Auto lassen

Die meisten kennen wohl den Fall, dass Hunde manchmal von ihren Besitzern im Auto zurückgelassen werden, obwohl die Sonne auf das Fahrzeug scheint. Dabei kann das schnell sehr gefährlich werden. Autos heizen sehr schnell im Inneren auf. Offene Fenster oder Schiebedächer können das nicht abfedern und das Fahrzeug wird zur Todesfalle.

Auch ein Auto, das im Schatten steht, ist nicht ungefährlich. Denn sobald die Sonne wandert, kann sich das ganz schnell ändern. Vor allem im Sommer sollten Vierbeiner deswegen nie allein im Fahrzeug zurückgelassen werden.

Auf auffälliges Verhalten achten

Einen Hitzschlag können sich Tiere schneller zuziehen als wir ahnen. Wichtig ist es daher, bei warmen Temperaturen auf das Verhalten zu achten. Anzeichen für einen Hitzschlag können sein:

Starkes Hecheln

Flache Atmung

Apathisches Verhalten

Verlangsamte Reaktionen

Blasse Schleimhäute

Deutliche Signale sind:

Erbrechen

Gleichgewichtsstörungen

Zittern

Bewusstlosigkeit

In diesen Fällen solltest du unbedingt schnell mit deinem Haustier zum Tierarzt!

