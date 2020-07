Corona als Scheidungsgrund

Das Coronavirus ist verantwortlich für so manche Ehekrise in Deutschland. Zu viel gemeinsam verbrachte Zeit im Lockdown oder eine ungerechte Kinderbetreuungssituation sind bei Ehepaaren der Grund für viele Streitigkeiten. Das Meinungsforschungsinstitut Civey wollte es genauer wissen. Wie stark könnte die Scheidungsrate in Deutschland ansteigen?

Bei einer Umfrage mit 2.500 verheirateten Befragten fand Civey heraus, dass 2,2 Prozent von ihnen zwischen Ende März und Ende Mai ihre Scheidung beschlossen. Im Vergleichszeitraum 2018 waren es nur 0,42 Prozent der Eheleute.

In Deutschland muss man ein Trennungsjahr einlegen, in dem Paare vor einer Scheidung wieder zueinander finden können. Ob sich die Zahl der Scheidungen inmitten der Corona-Krise also wirklich verfünffacht hat, sieht man erst in ungefähr einem Jahr.

Im Clip: Scheidungsrate wegen Corona verfünffacht

Chinesen gehen nach Lockdown zum Anwalt

Wie dpa berichtet, ist die Scheidungsrate in China bereits explodiert. Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen soll der erste Gang vieler Paare direkt zum Scheidungsanwalt geführt haben.

In Deutschland berichten Paar-Therapeuten gegenüber dpa, dass sie immer mehr Klienten betreuen, die eine Trennung wegen verschiedener Corona-Problematiken ernsthaft in Betracht ziehen.