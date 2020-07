Frühstücksfernsehen

Windeln im Weltraum

Denkt man an Astronauten, kommen einem romantische Bilder von coolen Raumanzügen, fernen Galaxien und beeindruckenden Planeten-Formationen in den Sinn. Die miese Realität: Windeln.

Nun ja, ganz so hart wird es in kommenden Weltraum-Missionen nicht mehr sein. Trotzdem mussten Astronauten zumindest bei den vergangenen Apollo-Missionen teilweise Windeln tragen. Männer konnten außerdem Schläuche nutzen, um ihre Notdurft zu verrichten. Die Schwerkraft im All macht normale Toiletten nutzlos.

Im Clip: Die NASA sucht eine neue Weltraumtoilette

Ab(seil)hilfe bei der nächsten Mond-Mission

Für die anstehende Mond-Mission 2024 will die NASA das Klo-Problem lösen und ruft einen Wettbewerb für eine verbesserte Weltraumtoilette aus.

Zusammen mit der Crowdsourcing-Plattform "heroX" schreibt die US-amerikanische Raumfahrtbehörde bis zu 35.000 Dollar Preisgeld für ein sogenanntes "Lunar Loo" aus. Die Anforderungen an die galaktische Toilette: Sie muss sowohl im Weltraum als auch auf dem Mond funktionieren und einfach für Männer und Frauen zu benutzen sein.

Astronauten hoffen auf zündende Ideen

Dass die Windeln wohl in Zukunft für sie passé sind, freut die Astronauten. Ansonsten wären sie vermutlich nicht einmal bereit gewesen, Teil der Mond-Mission Artemis zu werden.

So verrät Mike Interbartolo, Mitglied des NASA-Ingenieursteams für Mondlandegeräte, dem Business Insider: "Die Astronauten bestanden darauf, dass sie nicht zu den Apollo-Taschen zurückkehren wollen." Das Wort Apollo-Taschen steht in diesem Fall metaphorisch für die besagten Windeln an Bord.

Jetzt muss nur noch jemand den perfekten Entwurf für das stille Örtchen abgeben. Hättest du schon eine Idee?

