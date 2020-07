Verschwörungstheorien haben es im Zeitalter des Internet noch leichter, sich zu verbreiten, als ohnehin schon – und kuriose Geschichten, die angeblich wahr sein sollen, gibt es zuhauf. Welcher Tag könnte passender sein, sich ein paar Begebenheiten genauer anzuschauen, als der 2. Juli, der Welt-Ufo-Tag?

Im Clip: Kommt die Queen aus dem All? Die verrücktesten Alien-Verschwörungstheorien

Reptilien-Aliens leben unter uns

Eine der wohl bekanntesten Verschwörungstheorie ist, dass unter uns eine geheime Gesellschaft von Reptilien-Aliens leben soll, und das schon seit Jahrtausenden – aber nicht nur das! Denn die Reptiloiden sollen sich zudem auch in Menschen verwandeln können und vor allem unter den Mächtigen auf der Welt zu finden sein und somit auch den Planeten aus dem Geheimen heraus regieren.

Die Queen ist eine von ihnen

Laut dem Rechts-Esoteriker David Icke soll auch die britische Queen Elizabeth II. ein Echsenmensch sein. Lady Diana soll davon gewusst haben. Angeblich wollte sie das kurz vor ihrem Unfalltod veröffentlichen.

Robbie Williams, Ufos und Pizzagate

Doch wer gedacht hat, Alien-Verschwörungstheorien seien nur etwas für den Otto Normalverbraucher, der irrt. Denn unter den Reichen und Schönen der Unterhaltungsindustrie kursieren ebenfalls viele Berichte von Ufo-Sichtungen oder ähnlichen Begegnungen.

Der britische Sänger Robbie Williams will beispielsweise schon dreimal ein Ufo gesehen haben. Überhaupt scheint das ehemalige "Take That"-Mitglied sehr empfänglich für solcherlei Themen zu sein. Erst kürzlich beherrschte er die Twitter-Trends, als er in einem Interview andeutete, dass die umstrittene "Pizzagate"-Theorie wahr sein könnte. Nach dieser soll sich im Keller einer Washingtoner Pizzeria die Zentrale eines Kinderschänder-Rings befinden.

Promis und Außerirdische

Robbie Williams ist aber nicht der einzige Promi, der schon einmal eine Begegnung der dritten Art gehabt haben will, sondern auch zum Beispiel:

Russel Crowe

John Lennon

Jimmy Carter

Mick Jagger

Auch Fans von "The Nanny" müssen jetzt stark sein. Hauptdarstellerin Fran Drescher und ihrem Mann soll nämlich ein Chip implantiert worden sein – allerdings nicht von Bill Gates, sondern von Aliens.