Woche 8 im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos steht unter dem Motto Body-Positivity – also positives Körpergefühl. Den Kandidatinnen und Kandidaten soll bewusst werden, dass in jedem Körper ein schöner Mensch steckt, auch wenn man sich selbst nicht immer so wahrnimmt. Diese Lektion lehrt sie in dieser Woche die Gast-Coachin Angelina Kirsch. Als Curvy Model hat sie für dieses Thema besonders viel Empathie und kann es den Kandidat:innen so sehr gut nahebringen.

Im Video-Clip: Der Trailer zu Folge 8 von "Leben leicht gemacht"

Wissenswertes zu Angelina Kirsch

Die 1988 in Neumünster geborene Angelina Kirsch studierte Betriebswirtschaftslehre, ehe sie 2012 in einem Eiscafé in Rom entdeckt wurde. Fortan arbeitete sie als Model, lief auf Modenschauen in Mailand und Madrid und wurde zum Kampagnengesicht für Marken wie Zalando, C&A, H&M, Adler, bonprix und viele mehr.

Längst ist Angelina Kirsch nicht nur als Model erfolgreich, sondern macht auch im Fernsehen als Moderatorin eine gute Figur. So war sie von 2016 bis 2018 als Jurorin in den drei Staffeln der Castingshow "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig" bei einem Kölner Privatsender zu sehen. Seit 2020 führt sie als Moderatorin durch die Koch-Castingshow "The Taste" in SAT.1.

Wanted! Einen Hüftschwung wie Angelina Kirsch und die Muskelkraft von Hulk

Aufgrund ihrer Kurven musste sich auch Angelina Kirsch bereits mit Anfeindungen in den sozialen Medien auseinandersetzen. Doch das Model gibt sich selbstbewusst und zeigt stets aufs Neue, dass Kurven zu Schönheit und auch Sportlichkeit nicht im Widerspruch stehen. Das erfahren auch die Kandidat:innen, wenn ihnen Angelina Kirsch mit ihrem unwiderstehlichen Hüftschwung ihren Lieblingssport näherbringt: das Schwingen des Hula-Hoop-Reifens.

Wer meint, dass ein Hula-Hoop-Reifen den Kandidatinnen und Kandidaten schon alles abverlangt, darf sich auf die wöchentliche Challenge freuen. Dort müssen die Paare eine mit Bio-Seife präparierte Rutschbahn hinaufklettern, um dort Bälle zu sammeln, mit denen sie Punkte erwerfen können. Diese Challenge fordert neben Geschick, reißfester Wäsche und einer guten Strategie vor allem Muskelkraft. Wer kann sich wohl auf diesem schmierigen und rutschigen Spielgerät die meisten Punkte für einen Gewichtsbonus sichern?

Wenn du dir den Spaß mit den Hula-Hoop-Reifen und der glitschigen Rutschfläche nicht entgehen lassen willst, dann schalt heute Abend, 20. Februar 2022, um 17:30 Uhr SAT.1 ein oder geh auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann erlebe einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

Das könnte dich auch interessieren: