Mehr Balance mit dem Actionmodel Miriam Höller

Das von den Coaches ausgegebene Motto in Woche 6 lautet Balance. Und zwar Physisch wie auch Psychisch. Denn zu hohes Körpergewicht belastet nicht nur die Trittsicherheit auf den Beinen, sondern kann auch die innere Mitte ordentlich ins Schwanken bringen. Darüber hinaus entscheiden der Alltag, Familie, Beruf, Schicksalsschläge und eigene Sehnsüchte über eine ausgewogene seelische Balance.

Miriam Höller weiß, wovon sie spricht. Sie verlor 2016 innerhalb von sechs Wochen bei einem Unfall ihre Karriere und bei einem weiteren Unfall ihren Lebensgefährten. Zwei Schicksalsschläge, an denen viele andere Menschen zerbrochen wären. Wie sie sich wieder zurück ins Leben kämpfte, erzählt sie in der sechsten Folge von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" den Kandidat:innen und dem TV-Publikum.

Alles Wichtige zur ehemaligen GNTM-Kandidatin Miriam Höller kannst du hier nachlesen.

Zur Teamchallenge geht es ins Fußballstadion von Naxos

Eine sportliche Herausforderung in einem Fußballstadion? So mancher Junge unter den Abnehmwilligen hofft hier auf eine Einheit mit einem Ball als Spielgerät – allerdings vergeblich. Das Spielgerät in dieser Challenge ist eine ausgewachsene Weichbodenmatte. Jenes Ungetüm müssen die beiden Teams auf unterschiedliche und recht ungemütliche Weise in vier Disziplinen über eine 30 m entfernte Ziellinie bringen.

Dem Siegerteam dieser Challenge winkt abermals ein enormer Gewichtsvorteil auf der Waage und damit um den Kampf, sein Team zusammenzuhalten. Bislang konnte Team Blau in fünf Teamchallenges noch keine einzige für sich entscheiden, alle fünf Siege gingen an Team Pink. Ob es nun im sechsten Anlauf für Team Blau klappt? Immerhin müssen sie weder Laufen, Treppensteigen oder Buddeln, sondern lediglich eine Sportmatte in der richtigen Balance halten.

Wer muss nach Woche 6 das Camp verlassen

Eines steht fest: für das Verliererteam der Challenge wird es sehr eng auf der Waage. Und die Verlierer auf der Waage verlieren zusätzlich eines ihrer Teammitglieder. Da die Bande zwischen den einzelnen Kandidat:innen immer enger zusammenwachsen, wird es jede Woche schmerzhafter, eine Mitstreiterin oder einen Mitstreiter zu verlieren.

Wem dieses Schicksal am Ende der sechsten Woche blüht, siehst du am heutigen Sonntag ab 17:30 Uhr bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" in SAT.1 und auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann erlebe einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

Das könnte dich auch interessieren: