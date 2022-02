Miriam Höller: "Ich habe davon geträumt, Actionheldin zu sein"

Die aus Mühlheim an der Ruhr stammende Moderatorin begeistert sich schon früh für das actionreiche Berufsbild. Deshalb entscheidet sie sich dazu, nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung als Stuntfrau zu absolvieren. Mit ihrem Talent, Action und Ästhetik miteinander zu verbinden, macht sich Miriam Höller schnell einen Namen und setzt sich in dem männerdominierten Berufsfeld als Actionmodel durch.

Als Stuntmodel erlangt sie schließlich auch in den Medien Popularität: Bei ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2010 wird Miriam Höller zum Kampagnen-Gesicht für Reebok und überzeugt später auf dem Cover des "Playboy" mit ihren außergewöhnlichen Feuer-Stunts. Es folgen unter anderem Auftritte bei "Alarm für Cobra 11" und im Film "Hindenburg" sowie die Gründung eines eigenen Teams für Stuntworkshops und -shows.

Der Kampf zurück ins Leben

Nach zehn Jahren in ihrem Traumberuf und der Verlobung mit Kunstflugpilot Hannes Arch scheint Miriam Höller im Leben angekommen zu sein. Das Schicksal ereilt die Stuntfrau jedoch unerwartet: Während eines Stunts bei einem Modeshooting bricht sie sich bei einem Sprung beide Beine – es droht das Aus ihrer Karriere. Nur sechs Wochen später stirbt ihr Verlobter bei einem Helikopterabsturz. Miriam Höller verliert in dieser kurzen Zeit "alles, wofür ich jemals gekämpft habe". Doch sie gibt nicht auf und schafft es mit Hilfe ihres Umfeldes zurück ins Leben. Diese Unterstützung möchte sie nun den Teilnehmer:innen von "Leben leicht gemacht" bieten.

Inzwischen gab Miriam Höller den Beruf als Stuntfrau auf und arbeitet nun als erfolgreiche Moderatorin und TV-Show-Teilnehmerin. Auch hier beweist sie mit aufregenden Fahrten wie für "Grip – Das Motormagazin" und nervenzerreißenden Aufgaben wie bei "Global Gladiators", dass sie weder ihre Liebe für die Action noch ihre Flügel verloren hat. Letzteres nahm sie sich als Lebensmotto zu Herzen und zeigt in ihrer Rolle der Vortragsrednerin, dass viele Menschen aus ihren Erfahrungen lernen können.

Miriams Mission

Als Coachin für innere Balance will die Speakerin den Kandidat:innen im Abnehm-Camp auf Naxos helfen, ihre Stärken zu beweisen und sich Herausforderungen zu stellen. Miriam hilft mit ihrem Coaching unter anderem dabei, sich von den sprichwörtlichen Steinen auf einem Weg zu befreien. Wie die Teams dieses Ziel gemeinsam angehen, kannst du dir in Folge 6 von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" am Sonntag, den 6. Februar 2022, um 17.30 Uhr in SAT. 1 ansehen.