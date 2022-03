Woche 10 im Abnehm-Camp auf Naxos und Woche 2 für die Kandidat:innen im Duellmodus. Nachdem letzte Woche mit Philipp und Nico die direkten Kontrahenten von Benni und Sven nach Hause mussten, ergab sich eine neue Duell-Konstellation: der ehrgeizige und starke Sven tritt nun gegen den eifrigen und wendigen Benni an. Beide Kerle galten bereits als Favoriten für das Finale, doch zumindest einer von beiden könnte durch diesen direkten Vergleich in dieser Woche wackeln.

Im Video-Clip: Die Vorschau zu Folge 10 von "Leben leicht gemacht"

Fabian Hambüchen bringt den Kandidat:innen Disziplin bei

Woche 10 steht unter dem Motto "Disziplin". Und Disziplin ist es auch, was der Gast-Coach Fabian Hambüchen den verbliebenen zehn Kandidat:innen beibringen will. Denn Disziplin werden sie zu Hause brauchen, wenn sie dort in ihrem Alltag weiter abnehmen wollen. Daheim gilt es wieder, zwischen Arbeit, Familie und alten Gewohnheiten vor allem ihre sportlichen Aktivitäten nicht zu vernachlässigen. Und wer könnte ihnen das besser beibringen als jemand, der vor allem durch Disziplin ein solch erfolgreicher Sportler wurde.

Wer ist Fabian Hambüchen?

Fabian Hambüchen gilt als der erfolgreichste deutsche Turner überhaupt. Unter anderem gewann er sechs Europameisterschaften, wurde 2007 Weltmeister am Reck und bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Olympiasieger. Zusätzlich holte er bei den beiden vorangegangenen Olympischen Spielen in Peking (2008) und London (2012) noch Bronze und Silber. Neben Talent und Willenskraft braucht es für solche Erfolge vor allem Disziplin, um das nötige Training tagtäglich einzuhalten, während andere Menschen bei Freizeitbeschäftigungen ihre Seele baumeln lassen.

Bereits im Alter von vier Jahren beginnt der 1987 in Bergisch Gladbach geborene Ausnahmeathlet mit dem Training als Geräteturner. Um derlei Erfolge feiern zu können, trainierte Fabian Hambüchen sechs Stunden täglich. Wie er selbst zugibt, kostete das auch ihn immer wieder mal Überwindung, um seinen inneren Schweinehund zu besiegen – kurzum: Disziplin! Jene Disziplin will der Goldmedaillengewinner von 2016 den Abnehmwilligen nun näher bringen, inklusive wertvoller Tipps zur Selbstdisziplin im Alltag.

Harte Challenge mit 60 Ziegelsteinen

Disziplin, Willenskraft, Stärke und Schnelligkeit brauchen die Kandidat:innen auch bei ihrer Wochen-Challenge. Hier geht es darum, insgesamt 60 Ziegelsteine mit je 10 kg Gewicht von A nach B zu bringen, um am Zielort das Standbild der Kontrahentin bzw. des Kontrahenten im Duell einzumauern. Als Preis für den Sieg winkt ein ordentlicher Gewichtsbonus auf der Waage.

Wie man bereits in der letzten Woche sah, ist der Gewichtsbonus ein sattes Pfund auf der Waage und nimmt gehörigen Einfluss darauf, wer in die nächste Runde einzieht. Im Duell "Auge um Auge, Stein um Stein" kann also bereits die Vorentscheidung für den Vergleich auf der Waage fallen. Willst du diese Entscheidung miterleben, dann schalte heute Abend, den 6. März 2022, um 17:30 Uhr auf SAT.1 oder auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann schaue einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

