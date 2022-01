Schweiß, Tränen und Wut beim Training

In Folge 3 von "Leben leicht gemacht" dreht sich alles um Selbstwahrnehmung. Die Kandidat:innen lernen sich und ihren eigenen Körper im Spiegel der Wahrheit kennen. Aber nicht für alle ist es leicht, sich der Realität zu stellen. Um die negative Konfrontation mit dem Ist-Zustand in positive Wege zu leiten, geht es für alle ins Outdoor-Gym. Doch bei der Trainingseinheit lassen Schweiß und Tränen die Gefühle hochkochen. Die Kandidat:innen haben viel Druck und Wut in sich. Jede:r geht an seine Grenze.

Im Clip: Schweiß, Tränen und Wut lassen die Gefühle beim Sport überkochen

Kandidat Nico reagiert patzig

Beim Sport lassen die Kandidat:innen ihrem Frust freien Lauf und powern sich aus. Doch Nico wird von seiner Wut gehemmt und die Motivation des 20-Jährigen lässt zu wünschen übrig. Nico stellt sich gegen Ramins Anweisungen: "Das ist mir scheißegal heute."

Ramin Abtin nimmt seine Rolle als Trainer sehr ernst und seine Grenze ist überschritten. Der ehemalige Kickbox-Weltmeister stellt sich Nico entgegen: "Das ist kein Grund, hier ausfällig zu werden. Du hast gesagt, es ist dir scheißegal. Nicht in dem Ton!" Doch die Ansprache scheint nichts zu nutzen. Nicos Misstrauen sitzt tief und er reagiert erneut genervt – daraufhin wird Ramin streng und schließt ihn sogar kurzzeitig aus dem Training aus.

Aber der Coach gibt nicht auf und redet ihm ins Gewissen: "Nico, mit solch einer Einstellung wirst du nirgends ankommen, nirgends!" Mit Erfolg: Nico fängt sich und glaubt nun auch, dass Ramin für ihn da sein möchte. Er macht sich wieder an den Sport und schafft es, seine Wut im Training auszulassen.

Überraschung beim Wiegen

Warum bist du hier? Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Beim Wiegen wird Nico erneut von Emotionen überrannt. Die Coaches versuchen ihm klar zu machen, dass sie an ihn und seinen Erfolg glauben. Doch Nico ist es nicht gewohnt Zuspruch zu bekommen. Für ihn ist es neu, dass es Menschen gibt, die an ihn glauben. "Wir sind für dich da", meint Ramin. Doch um Erfolg zu erzielen, müsse er seinem Coach vertrauen.

Wie es für Nico weitergeht, erfährst du kommenden Sonntag ab 17:30 Uhr bei "Leben leicht gemacht" in SAT.1 und auf Joyn.

