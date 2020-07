Katja Krasavice befriedigt sich bei "Promi Big Brother" 2018 selbst

In #PromiBB Staffel 6 schaffte es Youtuberin Katja Krasavice bis auf Platz 6. Vor ihrem Auszug sorgte die 23-Jährige für sexy Unterhaltung bei den Bewohnern - und den Zuschauern.

Katja trank Champagner aus Chethrin Schulzes Bauchnabel, sie führte die Doggy-Style-Pose vor und: Sie befriedigte sich in der Badewanne selbst. Auf der Suche nach ein bisschen Zeit für sich alleine, ließ sich die Blondine ein luxuriöses Schaumbad ein.

Im knappen Bikini stieg Katja ins kühle Nass und brachte sich dann mit dem Duschkopf selbst zum Höhepunkt.

Fast hätte das gar nicht geklappt! Zuerst unterbrach Sophia Vegas die heiße Action im Badezimmer der Villa, dann störte Zauberkünstler Mike Shiva - etwa absichtlich?

Aber Katja wäre ja nicht Katja, hätte sie sich dadurch vom Wesentlichen ablenken lassen.

Nicht nur Katja Krasavice gewährte den Zuschauern in den vergangenen #PromiBB-Staffeln intime Einblicke. So warf sich der Wendler beispielsweise in ein knappes Badehöschen, Sängerin Mia Julia Brückner stieg unten ohne in die Wanne und Ex-Bachelor Paul Janke präsentierte sein stahlhartes Sixpack.

Jetzt wird es richtig heiß! Im Clip gibt's das Best-Of PBB - Intime Einblicke aus allen bisherigen "Promi Big Brother"-Staffeln für dich.

Was passiert bei #PromiBB Staffel 8?

Nur der große Bruder weiß, welche Stars und Sternchen auf der Gästeliste der achten Staffel stehen. Die aktuellen Spekulationen zu "Wer ist dabei?" haben wir dir hier schon einmal zusammengestellt.

Behalten die prominenten Bewohner ihre Kleidung bei "Promi Big Brother" 2020 an? Oder lassen sie alle Hüllen fallen und zeigen sexy Kurven oder ihre Adonis-Körper?

Das erfährst du beim #PromiBB-Staffelstart am 07. August um 20:15 Uhr in SAT.1 und bei Joyn.de. Sei dabei!

Das könnte dich auch interessieren: