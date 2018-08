Lange brodelt sie schon, die Gerüchteküche. Wer wird am 17.8. ins Promi Big Brother Haus einziehen? Jetzt ist – zumindest zum Teil – Schluss damit! Wir präsentieren Euch die ersten drei Bewohner von Deutschlands prominentester WG. Es verspricht eine bunte Mischung zu werden, die Big Brother sich ins Haus eingeladen hat.

Sex, Soul und Soap

Die erste prominente Bewohnerin ist Katja Krasavice, Internet-Phänomen und YouTube-Star. Die 21jährige Blondine wird im Haus für ordentlichen Wirbel sorgen, denn ihr Lieblingsthema ist Sex. "Wenn mir jemand gefällt, weiß man nie, was passiert. Grundsätzlich bin ich locker, aber wie ich dann genau reagieren würde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich befriedige mich einfach die ganze Zeit selbst. (lacht)"

Mit Castingshow-Sieger Alphonso Williams zieht ein echter Spaßvogel in die WG. Der 56jährige wuchs mit 11 Geschwistern in den USA auf und ist das Leben in der Großfamilie daher schon gewohnt. "Da gibt es immer Sachen, die gut laufen und Dinge, die einen völlig aus der Bahn werfen." Der Sänger und Entertainer ist ein großer Fan von "Promi Big Brother" und freut sich schon sehr auf die Herausforderungen, die ihn im Haus erwarten. "Wenn mir Big Brother mein Bling-Bling wegnimmt, werde ich immer noch lachen!" Wir sind gespannt …

Die dritte im Bunde ist Soap-Schauspielerin Nicole Belster-Boettcher. Die 55jährige wird im Haus vor allem ihr Handy und eine Rückzugsmöglichkeit vermissen. Sie möchte mit ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" vor allem ihre Kasse aufbessern und ist gespannt, wie sie auf Konflikte im Haus reagieren wird. "Ich streite fast nur mit Freunden, mit anderen ist mir der Aufwand zu groß." Schauen wir mal, wie es Nicoles Nerven geht, wenn sie 24 Stunden unter Beobachtung steht.

Wer wohl sonst noch einziehen wird? Vielleicht stellt uns Big Brother bis zum Start in der kommenden Woche noch den ein oder anderen Bewohner vor …