Es waren einmal viele schillernde Prominente, die sich aufmachten, um sich im Sommer von ihrem harten Leben zwischen roten Teppichen, Blitzlichtgewitter und Selfies eine kleine Auszeit zu gönnen. Doch die Stars und Sternchen kamen nicht sehr weit. Der große Bruder hielt Ausschau nach bunten, leuchtenden und glamourösen Zeitgenossen und nahm Zornböschen, Funkelstilzchen, Schneevipchen und Konsorten in Märchenhaft … Und so beginnt am Freitag, 7. August 2020, das Reality-Event des Sommers in SAT.1.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2020, verrät SAT.1 Details zu "Promi Big Brother" 2020. In welche Welt wird Big Brother seine neuen prominenten Bewohner dieses Jahr entführen? SAT.1 zeigt die große Startshow mit Jochen Schropp und Marlene Lufen am Freitag, 7. August 2020, um 20:15 Uhr, live aus Köln.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August 2020