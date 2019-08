Kaum ist die Sonne aufgegangen, will Joey es wieder ganz genau wissen. Beim Frühstück im Luxuscamp von "Promi Big Brother" fragt er Lilo über ihr Liebesleben aus. "Mutti" Lilo reagiert entspannt und klärt auf. Dazu gibt es eine ihrer besten Anekdoten.

Auch ältere "Promi Big Brother"-Frauen haben Bedürfnisse

"Kannst du dir vorstellen, noch mal was mit einem Mann zu haben", fragt Joey Lilo frei heraus. Daraufhin wundert sich Lilo erst mal: "Wie, bin ich tot?" Nach einigen stottrigen Anläufen von Joey wird klar, dass es jetzt persönlich wird, denn er will wissen, ob ältere Menschen noch Sex haben. Lilo gibt sich entspannt und klärt den Dschungelkönig auf: "Ja, die haben noch Sex, ich kann dich beruhigen." In ihrem Alter würde es nicht mehr um Liebe gehen, sondern nur noch um Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. "Das einzige ist, du musst halt morgens mit einem Betttuch aufstehen und um dich wickeln, sonst kriegst du ja selber einen Schreck", verrät die Hellseherin. Da ist Joey erleichtert: "Mein Ziel ist es ja, mit meinem Schatz alt zu werden."

"Pass auf die Zähne auf!"

Kurz danach beißt Lilo herzhaft von ihrem Brötchen ab und da fällt ihr die nächste lustige Geschichte ein: "Ich saß im Taxi in München, da hab ich das Gebiss verloren. In dem Taxi! Das war so ein Provisorium, das konntest du raus- und reintun, und dann wollte ich das raus und in die Tasche legen – und hab das daneben gepackt. Und dann kam ich an und hatte unten keine Zähne mehr! Wir haben alle Taxis angerufen, und keiner hat das Gebiss zurückgegeben!" Noch heute muss sie drüber lachen: "Stell dir mal vor, du hast eine Verabredung. Was sagst du denn dann? Guten Tag, ich küsse auf den Felgen?" Janine sieht das positiv: "Ach Mutter, sind die Zähne einmal raus, hat die Zunge freien Lauf."

