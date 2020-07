Promi Big Brother

Best of PBB: Intime Einblicke

Bei "Promi Big Brother" geht es heiß her, wenn sich die Stars und Sternchen in der Badewanne räkeln oder bei einer ausgiebigen Dusche ihre Körperpflege genießen. Das "Best of" zeigt die intimsten Momente und heißesten Einblicke von Katja Krasavice, Milo Moiré und Co.