Royaler Besuch im Finale von " Promi Big Brother" 2021: Die Königin von St. Pauli höchstselbst, Olivia Jones, gibt sich die Ehre und schaut im Studio vorbei – allerdings nicht ganz ohne Hintergedanken, wie sich später noch zeigt.

Venus trifft auf Mars Attacks

Als TV-Queen dürfen natürlich ein passendes Glitzerkleid und eine auffällige Frisur nicht fehlen. "Ich bin vom Planeten Venus", verrät Olivia Jones Jochen Schropp im Studio. "Ist auch ein Schuss Mars Attacks dabei!"

Snacks für die Bewohnerinnen und Bewohner

Im Studio erhält sie eine ehrenvolle Aufgabe: Sie soll sich in die Penny-Versorgungskapsel wagen und Snacks für die bereits ausgeschiedenen Promis einkaufen. Für sie werden extra noch einmal die Pforten geöffnet.

Geplänkel im Hangar

Wie es schon bei den Bewohner:innen der Fall war, startet das kurze #PromiBB-Abenteuer von Olivia Jones im Hangar. Der große Bruder fordert sie auf, die Raumstation zu betreten. "Du bist ja schon wieder so streng. Das gefällt mir", schwärmt Olivia. "Dacht ich mir", antwortet Big Brother – oh là là was läuft denn da zwischen der Königin von St. Pauli und dem Herrscher des Weltalls?

Olivia Jones in der nächsten "Promi Big Brother"-Staffel?

Nachdem Olivia ein wenig Zeit hatte, um sich in der Raumstation umzuschauen, will Big Brother wissen, wie es ihr dort gefällt und ob sie in der nächsten Staffel von "Promi Big Brother" dabei sein will. "Es ist ein bisschen übersichtlich hier", fasst sie ihren ersten Eindruck im kargen Bereich des Weltalls zusammen. "Ich überleg mir das nochmal."

Ein heißer Flirt

"Übrigens, deine Stimme ist sexy, muss ich wirklich sagen", vertieft Olivia ihren Flirt mit dem großen Bruder. "Big Brother, du wärst eigentlich der perfekte Mann für mich!" Aber bevor die Dragqueen in die nächste Runde startet, ist sie erst einmal vom Inneren der Versorgungskapsel geflasht.

Olivia Jones mischt die Versorgungskapsel auf

Nach einem Testkauf will der große Bruder wissen, ob Olivia bereit ist. "Ja, also dümmer als Rafi kann ich mich ja jetzt hier auch nicht anstellen", bemerkt sie und legt los. Wie sich Olivia in der Versorgungskapsel anstellt, kannst du dir in der ganzen Final-Folge anschauen.

