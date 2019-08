Heute Abend kommt wieder eine neue Folge von "Promi Big Brother" 2019! An Tag 6 dürfen wir mit vielen Gefühlen rechnen! Konflikte und romantische Schwingungen sind Programm.

Bei Chris und Eva bahnt sich ein heftiger Konflikt an! Die Stimmung bei Janine und Tobi könnte hingegen nicht unterschiedlicher sein: Das #PromiBB-Traumpaar kam sich in den vergangenen Episoden schon ganz schön nahe. Auch die anderen Bewohner sorgen sicherlich für Trubel und Spaß – Wir können also auf die heutige Folge gespannt sein, die um 22:15 Uhr in SAT.1 kommt.

"Promi Big Brother" 2019 erleben: Im TV, per Livestream, App oder Live Ticker

#PromiBB ist nicht nur im TV zu sehen, auf sat1.de findest du zudem den Live Stream zur Folge. Bei Joyn kannst du die neue Folge per App auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem Smart-TV streamen.

Mit unserem aktuellen und informativen Live Ticker hast du die Möglichkeit, alles Wichtige mitzulesen. So bist du immer auf dem Laufenden und wirst gut unterhalten. So bist du immer hautnah an dem Geschehen auf Deutschlands prominentesten Campingplatz dabei.

Ab 22:15 befüllen wir den Live Ticker und liefern dir die wichtigsten Infos zu dem Geschehen bei " Promi Big Brother" 2019. Sei dabei!

Hier findest du den Live Ticker.