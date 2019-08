Das sind gute Nachrichten für alle, die nicht genug von den emotionalen Beichten, dem romantischen Knistern, den Streits am Zaun und den lustigen Sprüchen der "Promi Big Brother"-Bewohner bekommen können. Denn: Zwischen Luxuscamp und Zeltlager ist so einiges los!

"Promi Big Brother" 2019: Heute eine extralange Folge am Montag

Noch mehr spannende Geschichten unserer Bewohner! SAT.1 spendiert dem großen Bruder am Montag die Prime Time und zeigt " Promi Big Brother" am 19. August bereits ab 20:15 Uhr. Die Episode dauert bis 23:45 Uhr. Ab Dienstag geht es dann wie gewohnt um 22:15 Uhr los.

Der Rückblick auf die vergangenen Tage zeigt: Bisher konnten wir über lustige Sprüche von Joey Heindle und Co. lachen. Wir erfuhren viel über die Vergangenheit und die Gefühle der Bewohner: Theresia leidet unter dem schlechten Verhältnis zu ihren Eltern, Almklausi erzählte von den ersten schweren Tagen nach der Geburt seines Sohnes, der als Frühchen zur Welt kam, Jürgen Trovato sprach über seine schwere Kindheit, Ginger Costello Wollersheim berichtete von ihren Ex-Partnern und Zlatko gab uns Einblicke in die Zeit nach "Big Brother". Aber neben Spaß und emotionalen Worten gab es auch Zoff und Zank: Einige der Bewohner gerieten aneinander, versöhnten sich aber wieder. Eines ist jedoch gewiss: Der nächste Streit folgt bestimmt. Bei so viel Trubel können wir darauf gespannt sein, was die restlichen Tage der 7. Staffel für uns bereithalten!

Wie es auf Deutschlands prominentestem Campingplatz weitergeht, erfahren wir heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1. Ab morgen geht es täglich um 22:15 Uhr los. Am Freitag zum großen Finale startet die Folge bereits um 20:15 Uhr zur Primetime. Anschließend geht es auf sixx mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" weiter.