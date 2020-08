Es bahnt sich ein neuer Streit an: Märchenwald-Bewohnerin Katy Bähm möchte an jedem Spiel in der "Promi Big Brother"-Arena teilnehmen. An jedem. Doch das passt Udo Bönstrup, Emmy Russ, Mischa Mayer und & Co. so gar nicht. Nur einer findet die Motivation der Dragqueen lobenswert.