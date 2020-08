Der hochexplosive DJ taut auf

Wer hat das Rumpelstilzchen verzaubert? Senay Gueler zeigt eine völlig neue Seite von sich. Nach seinem Umzug ins Märchenschloss sitzt der 44-Jährige nachdenklich im Lustgarten und lässt sich von Ikke Hüftgold den Kopf zurechtrücken.

Ikke ist Senays Bezugsperson. Als er ihn wegen mancher seiner Entscheidungen kritisiert, wird der sonst so harte Szene-DJ ganz demütig und weich. "Du ziehst an meiner Kraft. Versuch mal, die negativen Dinge ein Stück weit abzuschalten", rät die Ballermann-Ikone. "Lass das nicht so nah an dich ran und sei milde. Du bist hart im Ton."

Senay zeigt sich selbstkritisch

Daraufhin gesteht Senay: "Ich bin eigentlich allgemein ein demütiger Typ." Dann kommen dem Familienvater die Tränen: "In den letzten Tagen hast du mir vielleicht da drüben gefehlt. Und du hast recht: Ich habe wahrscheinlich emotional gesaugt von dir."

Die anderen Bewohner sind verwundert

Die Wandlung bleibt bei den restlichen Bewohnern nicht unbeachtet. Drag-Queen Katy Bähm und Reality-Sternchen Emmy Russ trauen ihren Augen nicht: Der zornige Senay weint? "Entweder er ist blau oder er hat wirklich ein Herz", schmunzelt Katy.

Wie geht es weiter mit dem unberechenbaren DJ, Schauspieler und Model? Welche Seite zeigt uns der Lebenskünstler als nächstes? Das siehst du täglich bei "Promi Big Brother" 2020 - in SAT.1 und auf Joyn.de.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

