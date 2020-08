Sprüchefeuerwerk bei der Märchenstunde

"Man sagt, ich wäre nur gut drauf, wenn ich tüchtig Schampus sauf'. Drum tu' ich meinen Hatern weh, indem ich trink Kamillentee." – so startet Frau Obert die dritte "Promi Big Brother"-Märchenstunde. Wer meint, dass dadurch das Sprüchefeuerwerk abnimmt, der hat sich geschnitten. Claudia Obert hat natürlich wieder einiges im Gepäck.

Claudia pflichtet Emmy Russ bei

Im ersten Kapitel geht es um Emmys Brüste. Die 21-Jährige spricht mit Katy Bähm über ihre Schönheits-OPs. Da fällt unserer Claudia ein: "Apropos Brüste. Meine Brüste sind nicht viel größer wie 'en Teebeutel." Passend dazu nimmt sie erstmal genüsslich einen Schluck von ihrem Kamillentee.

Emmy ist es auch leid, dass ihr immer alle sagen, wie sie sich zu präsentieren hat und wie sie sich eben nicht zu präsentieren hat. Klare Meinung von Frau Obert: "Es ist mir egal, was sie gemacht hat oder nicht gemacht hat. Von mir aus könnte sie sich den After tätowieren lassen – zu einem Mund. Wen interessiert's?" Gute Frage. Ja, wen eigentlich?

Vergnügen mit Polizisten

Emmy Russ möchte auch gerne Polizistin werden. Sie meint selbst, dass sie vielleicht einfach einen Polizeifetisch hat – gerade weil sie "Männer in Uniform immer geil fand. Und das hat das Interesse an der Polizei geweckt."

Claudia Obert empfiehlt die italienischen Polizisten: "Ich weiß, wovon ich rede. Ich saß schon mal bei einem hinten drauf. Und es war 'ne schöne Nacht." Das ist mal ein Statement, das man einfach so stehen lassen kann.

Der Nächste kommt bestimmt

Claudia sieht Kommentatoren-Legende Werner Hansch bei "Promi Big Brother" 2020 in den Top 3. In jungen Jahren, so erzählt er, wurde er von einer Frau für eine andere Frau verlassen. Dann habe er "gekämpft wie ein Löwe", aber hatte keine Chance. "Ich frag' mich da nie lange, an was es lag. An der nächsten Ecke steht der Nächste", weiß die Society-Lady.

Körperflüssigkeiten-Expertin Obert

Emmy ist danach schon wieder Thema: Sie hat einen Fleck auf Udos Hose hinterlassen als sie bei ihm saß. "Der Fleck kam offensichtlich aus einer ganz bestimmten Stelle von mir", verriet Emmy Russ. Claudia kennt sich damit aus: "Wenn du richtig on Tour bist, dann bist du nass wie ein Kieslaster. Von oben bis unten – bis an die Fersen." Danke für dieses Bild, liebe Frau Obert.

Trotz Kamillentee hat die Champagner-Queen mal wieder geliefert. Und auch in der vierten Folge von "Oberts Märchenstunde" wird sie wieder ihre feinsten Sprüche über das aktuelle Geschehen bei "Promi Big Brother" 2020 zum Besten geben – natürlich online auf sat1.de.

