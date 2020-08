Champagner, Penisgröße und Kiffen

Werner Hansch erzählt von der Oper. Man könne "vor der Oper und in der Pause für ein paar Groschen" essen und trinken. Claudia Obert kennt das: "Ich champagne mich hier auch so durch's Leben. Wo ich bin, stellt man mir so 'ne Buddel hin." Sie trinkt auf Werner. Allerdings ist die Oper nichts für unsere Claudia. "Meine Heimat ist der Bartresen", erklärt die geübte Party-Gängerin.

Zu den rauchenden Bewohnern bei "Promi Big Brother" sagt Frau Obert nur eines: "Wann immer ich gekifft hab, hatte ich einen schönen Tag. Das könnt ihr mir glauben." Das glauben wir dir sofort, liebe Claudia.

Als es um Penisgrößen und "den Schritt ausstopfen" geht, kommt Claudia ins Schwitzen. Aber auch in Sachen Penisgröße hat die Kult-Phrasendrescherin etwas zu sagen – und zwar kurz und knapp: "Mehr ist mehr!"

Claudia als Vorbild für die Menschheit

Und auch Senays Ausraster und Rundumschläge weiß sie bestens zu kommentieren: "Im Prinzip blubbert der nur Blindtext. Das ist alles Schwachsinn, was der sabbelt. Der gute Mann hat einfach einen an der Murmel. Wenn der noch ne Schippe drauflegt, dann kann er als Diktator in ein Zeltlager." Wie immer: Frau Oberts Aussagen sind on point.

Senay hält auch nichts von einer Vorbild-Funktion der Bewohner. Das hat er im Märchenland regelmäßig klargemacht und auch genauso geäußert. Claudia Obert hält sich hingegen für ein gutes Vorbild – und zwar "zu einem Drittel für die ganze Menschheit." Sie findet: "Wenn die alle so wären wie ich, zu einem Drittel, dann ging es der Welt besser."

Ein Sex-Raum gehört in jede Firma

Mischa hat in Gesprächen mit seinen Mitbewohnern angestoßen, dass bei "Promi Big Brother" ein Raum einzig und allein für Sex gut wäre. "Ein Bumsraum! Immer gut", schießt es aus Claudia heraus, als sie das hört. Und sie denkt natürlich direkt, so kennen wir sie, im größeren Maßstab. "Das sollte in jeder Firma sein, statt einer Kantine. Das fördert das Arbeitsklima von allen."

Die Lolli-Lutscher unter die Lupe genommen

Und dann haut sie noch einen raus. Als Claudia den Bewohnern bei der Lolli-Lutsch-Aufgabe zuschaut, ist sie sich schnell sicher: "Das muss man ganz anders machen." Und beim Anblick von Elene beim Lolli-Lutschen fällt sie ein vernichtendes Urteil: "Wenn man so an einem Typen lutscht, dann ist er hinterher wund."

Ach, Claudia. Es war uns mal wieder ein Fest mit dir. Auch das nächste Mal wird euch unsere Champagner-Queen die Geschichten aus dem "Promi Big Brother"-Märchenland wieder versüßen – in der dritten Folge von "Oberts Märchenstunde" zu "Promi Big Brother" 2020 - natürlich online auf sat1.de.

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf Sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

