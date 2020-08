Die Zuschauer haben gewählt: Unter den 16 Promis im Märchenwald von "Promi Big Brother" stimmten sie per Telefon-Voting für sechs ihrer Lieblinge ab, die daraufhin umgehend ins Märchenschloss einziehen durften.

Und die Wahl der Zuschauer fiel auf Sportreporter-Legende Werner Hansch, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold, Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna und Dschungelkönigin Jenny Frankhauser. Das Sextett ist ab sofort royal bestens versorgt mit königlichen Leckereien, majestätischen Getränken, traumhaften Schlafmobiliar und märchenhaften Bademöglichkeiten inklusive fließendem und sprudelndem warmen Wasser.

Teilweise Unverständnis nach der Wahl der Märchenschloss-Bewohner

Besonders glücklich war die Wahl für Werner und Simone, die den Märchenwald verlassen durften, obwohl sie nur wenige Augenblicke vorher ankamen. Während der Kultkommentator aufgrund seines stolzen Alters von 81 Jahren von den verbliebenen zehn Märchenwald-Bewohnern jeglichen Zuspruch bekam, dass er ins Märchenschloss gewählt wurde, stieß ihnen die Wahl der frisch angekommenen Simone teils recht sauer auf. Denn sie selbst verharren schließlich fast drei Tage länger im Märchenwald und hätten sich ebenfalls leckere Snacks sowie perlendes Wasser zur innerlichen und äußerlichen Entspannung gut vorstellen können.

Doch bei "Promi Big Brother" steht der Wunsch der Zuschauer stets an erster Stelle, das musste auch Werner Hansch erfahren, als er sein Ticket in den Luxusbereich am liebsten abgegeben hätte, aber nicht durfte. Und so verweilen weiter im Märchenwald die Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil, Reality-Sternchen Emmy Russ, "Love Island"-Womanizer Mischa Mayer, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Schweizer "Bachelorette" und Moderatorin Adela Smajic, Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler, Social-Media-Star Udo Bönstrup sowie "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin und Drag-Queen Katy Bähm als die beiden Neuankömmlinge.

Haben die aktuellen Märchenschloss-Bewohner auch die größten Fan-Bases?

Betrachtet man die Wahl, welche Promis die Zuschauer ins Märchenschloss einziehen ließen, einmal genauer, könnte der geneigte Beobachter Rückschlüsse auf den jeweiligen Fanrückhalt ziehen. Jenny eroberte schon vor zwei Jahren im Dschungel die Zuschauerherzen im Sturm. Ikke Hüftgold hatte bereits die lautesten Zuschauer im Studio und genießt die Sympathie sämtlicher Party-People. Sascha Heyna dürfte sich durch sein Coming Out im Märchenwald in Windeseile eine große Fangemeinde um sich herum gescharrt haben. Als Mitglied der Kelly Family braucht sich Kathy über mangelnden Fan-Zuspruch ohnehin keine Gedanken machen. Simone hingegen kann sich auf die Fans einer ganzen Fußball-Generation verlassen, die in den 2000ern ihren Mann und Vizeweltmeister Michael Ballack zujubelten. Und Werner Hansch ist ohnehin Kult. Er hat nicht nur eine Fußball-Generation hinter sich stehen, sondern praktisch jedes Fußballherz in ganz Deutschland.

Ob die Verteilung der Sympathien der PBB-Gemeinde über die nächsten drei Wochen so bestehen bleibt, das wird sich natürlich erst noch zeigen. Und genau das macht "Promi Big Brother" ja auch so spannend. Wie sich schon öfter zeigte, können Favoriten in der Gunst des Zuschauers sehr schnell ganz tief fallen. Und anfängliche Nobodys gewinnen durch ihre unerwartet authentische und herzliche Art ein Zuschauerherz nach dem anderen. Mal sehen, wie sich die Gunst des Publikums in diesem Jahr entwickelt.

